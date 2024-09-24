Тренер Лацио: Лига Европы и матч с Динамо – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона

Главный тренер "Лацио" Марко Барони дал комментарий перед матчем 1-го тура обновленной Лиги Европы против "Динамо".

"Лига Европы и матч с "Динамо" – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона. Однако от них я все равно ожидаю определенный уровень игры. Конечно, поражение в последнем матче чемпионата было неприятным, но мы улучшаем наш футбол.

Команда мало пропускает, однако нужно быть более агрессивными в атаке. Быть у ворот соперника такими же стабильными, как и у своих.

Новый формат еврокубков считаю интересным, а завтра мы встретимся с соперником, который играл в квалификации Лиги чемпионов", – сказал Барони.