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Тренер Лацио: Лига Европы и матч с Динамо – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона
Динамо в Лиге Европы сыграет с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лацио" Марко Барони дал комментарий перед матчем 1-го тура обновленной
"Лига Европы и матч с "Динамо" – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона. Однако от них я все равно ожидаю определенный уровень игры. Конечно, поражение в последнем матче чемпионата было неприятным, но мы улучшаем наш футбол.
Команда мало пропускает, однако нужно быть более агрессивными в атаке. Быть у ворот соперника такими же стабильными, как и у своих.Читайте такжеШовковский: Для Динамо, как и для скандинавских стран, новый формат еврокубков довольно неудобен
Новый формат еврокубков считаю интересным, а завтра мы встретимся с соперником, который играл в квалификации Лиги чемпионов", – сказал Барони.
Напомним, что матч "Динамо" – "Лацио" состоится в среду, 25 сентября, в немецком Гамбурге и начнется в 22.00 по киевскому времени.
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