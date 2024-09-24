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Тренер Лацио: Лига Европы и матч с Динамо – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона

Лига Европы
Обновлено

Динамо в Лиге Европы сыграет с Лацио

Тренер Лацио: Лига Европы и матч с Динамо – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лацио" Марко Барони дал комментарий перед матчем 1-го тура обновленной Лиги Европы против "Динамо".

"Лига Европы и матч с "Динамо" – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона. Однако от них я все равно ожидаю определенный уровень игры. Конечно, поражение в последнем матче чемпионата было неприятным, но мы улучшаем наш футбол.

Команда мало пропускает, однако нужно быть более агрессивными в атаке. Быть у ворот соперника такими же стабильными, как и у своих.

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Новый формат еврокубков считаю интересным, а завтра мы встретимся с соперником, который играл в квалификации Лиги чемпионов", – сказал Барони.

Напомним, что матч "Динамо" – "Лацио" состоится в среду, 25 сентября, в немецком Гамбурге и начнется в 22.00 по киевскому времени.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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