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Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Динамо - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 25 сентября киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио" в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы сезона 2024/25.

Номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1-й тур
25.09.2024
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
"Динамо" 22:00 "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Динамо - Лацио
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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