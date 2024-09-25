Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 25 сентября киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио" в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы сезона 2024/25.

Номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1-й тур

25.09.2024

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

"Динамо" 22:00 "Лацио"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1