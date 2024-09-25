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Караваев перед стартом Динамо в ЛЕ: Нам нужны положительные эмоции

Лига Европы

Сегодня киевляне сыграют против римского "Лацио"

Караваев перед стартом Динамо в ЛЕ: Нам нужны положительные эмоции

Фото: ФК Динамо Київ

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Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями в преддверии старта своей команды в основном этапе Лиги Европы.

"Нам нужны положительные эмоции, и мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта. Болельщики окажут нам большую помощь. До мая будет много футбола, потом отдохнем. Мы стали сильнее, потому что есть хорошее сочетание факторов: у нас много новичков, но и "старшие люди" хотят продемонстрировать свою ценность. В прошлом году мы провалились и в чемпионате Украины, и в Европе. Сейчас у каждого игрока высокая мотивация и каждый хочет продемонстрировать свои качества.

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Матчи против "Лацио", "Ромы" и "Реал Сосьедада", входят в число тех поединков, которых я жду больше всего. Я никогда не встречался с ними и не могу дождаться возможности сразиться с клубами такого уровня", - сказал Караваев.

Напомним, уже сегодня, 25 сентября "Динамо" сыграет первый матч в рамках основного этапа Лиги Европы-2024/25. Киевляне в Гамбурге будут принимать римское "Лацио".

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
SoloLaLazio.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
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