Капитан Лацио: Тренер хорошо подготовил нас к матчу с Динамо

Капитан и полузащитник римского "Лацио" Маттиа Дзакканьи поделился мыслями накануне матча с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

"Тренер хорошо подготовил нас к "Динамо". Он изучил соперника и рассказал нам, как ему следует противостоять. Мы готовы встретиться со столь сложным соперником.

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Для меня большая честь носить капитанскую повязку и подавать пример молодым людям. Нам нужно расти, и тренер и мы, сенаторы, хорошо справимся с этим, направляя многих прибывших новичков.

Я стал играть дальше от ворот и похож на атакующего реджисту? Имея такого человека, как Нуну, который всегда открывается на фланге, я готов освободить для него место и отправиться вглубь поля.

Почему "Лацио" не рассматривает Лиги Европы столь же серьезно, как Лигу чемпионов? Кто вам такое сказал? Лига Европы – настоящая цель, как и отметил тренер. Цель сезона – вложить решимость и смирение в каждый матч", - приводит слова Дзакканьи Lalaziosiamonoi.it.