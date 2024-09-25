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Капитан Лацио: Тренер хорошо подготовил нас к матчу с Динамо
Поединок Лиги Европы уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и полузащитник римского "Лацио" Маттиа Дзакканьи поделился мыслями накануне матча с киевским "Динамо" в Лиге Европы.
"Тренер хорошо подготовил нас к "Динамо". Он изучил соперника и рассказал нам, как ему следует противостоять. Мы готовы встретиться со столь сложным соперником.
Для меня большая честь носить капитанскую повязку и подавать пример молодым людям. Нам нужно расти, и тренер и мы, сенаторы, хорошо справимся с этим, направляя многих прибывших новичков.
Я стал играть дальше от ворот и похож на атакующего реджисту? Имея такого человека, как Нуну, который всегда открывается на фланге, я готов освободить для него место и отправиться вглубь поля.
Почему "Лацио" не рассматривает Лиги Европы столь же серьезно, как Лигу чемпионов? Кто вам такое сказал? Лига Европы – настоящая цель, как и отметил тренер. Цель сезона – вложить решимость и смирение в каждый матч", - приводит слова Дзакканьи Lalaziosiamonoi.it.
Матч "Динамо" - "Лацио" состоится 25 сентября в Гамбурге и начнется в 22:00 по Киеву.
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