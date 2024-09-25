Шацких оценил шансы Динамо в матче Лиги Европы с Лацио

Экс-форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких оценил перспективы киевлян в матче Лиги Европы против римского "Лацио".

"Шансы – 50 на 50, игра покажет. Понимаете, можно атаковать 80 минут на чужой половине поля и не забить, пропустив 1-2 атаки или стандарт и проиграть 0:1 или 0:2. Такие игры бывают, конечно. Как там сложится – я не знаю, и вы тоже не знаете, наверное. Но то, что игра будет интересной – это точно.

То, что мало таких матчей – согласен. Когда нет сопротивления на таком уровне, когда ты все время находишься в тонусе под таким давлением, это плохо, мало практики в таких играх. "Динамо" – опытная команда, почти ежегодно принимающая участие в таких престижных турнирах.

Да, много молодежи и возможно этот опыт не у всех достаточный, но есть ребята, достаточно опытные и прошедшие подобные турниры. Посмотрим. "Лацио" против "Динамо" не будет легко, это однозначно", - считает Шацких.