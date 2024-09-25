Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шацких оценил шансы Динамо в матче Лиги Европы с Лацио
50 на 50
fcdynamo.com
Экс-форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких оценил перспективы киевлян в матче Лиги Европы против римского "Лацио".
"Шансы – 50 на 50, игра покажет. Понимаете, можно атаковать 80 минут на чужой половине поля и не забить, пропустив 1-2 атаки или стандарт и проиграть 0:1 или 0:2. Такие игры бывают, конечно. Как там сложится – я не знаю, и вы тоже не знаете, наверное. Но то, что игра будет интересной – это точно.
То, что мало таких матчей – согласен. Когда нет сопротивления на таком уровне, когда ты все время находишься в тонусе под таким давлением, это плохо, мало практики в таких играх. "Динамо" – опытная команда, почти ежегодно принимающая участие в таких престижных турнирах.
Да, много молодежи и возможно этот опыт не у всех достаточный, но есть ребята, достаточно опытные и прошедшие подобные турниры. Посмотрим. "Лацио" против "Динамо" не будет легко, это однозначно", - считает Шацких.
Матч "Динамо" - "Лацио" состоится 25 сентября в Гамбурге и начнется в 22:00 по Киеву
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид — Алавес 3:2. Ярко начали, но рано успокоились
- Трамп: Зеленский - величайший торговец в истории
- Мудрик ассистом помог Челси разгромить Барроу. Известны оценки за матч
- Шовковский: Для Динамо, как и для скандинавских стран, новый формат еврокубков довольно неудобен
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО