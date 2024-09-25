Динамо - Лацио: вспомните стартовый состав киевлян в домашнем матче против римлян в Лиге чемпионов 1999/00? Квиз от UA-Футбол

25-го сентября киевское "Динамо" стартует в основном этапе обновленной Лиги Европы сезона 2024/25. В первом туре подопечные Александра Шовковского в Гамбурге будут принимать римский "Лацио".

Впервые столичные коллективы между собой пересеклись в конце прошлого века. Тогда они были в одном квартете первого группового раунда ЛЧ -1999/00, который эти коллективы завершали в очном противостоянии в Киеве. "Динамо" для прохода дальше надо было выигрывать у "Лацио", но украинцы уступили 0:1. Впрочем, в параллельном матче "Марибор" отобрал очки у "Байера", что позволило подопечным Валерия Лобановского выйти в следующую стадию.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в том домашнем матче против "Лацио" в ЛЧ-1999/00. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.