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Динамо - Лацио: вспомните стартовый состав киевлян в домашнем матче против римлян в Лиге чемпионов 1999/00? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Getty Images
25-го сентября киевское "Динамо" стартует в основном этапе обновленной Лиги Европы сезона 2024/25. В первом туре подопечные Александра Шовковского в Гамбурге будут принимать римский "Лацио".
Впервые столичные коллективы между собой пересеклись в конце прошлого века. Тогда они были в одном квартете первого группового раунда ЛЧ -1999/00, который эти коллективы завершали в очном противостоянии в Киеве. "Динамо" для прохода дальше надо было выигрывать у "Лацио", но украинцы уступили 0:1. Впрочем, в параллельном матче "Марибор" отобрал очки у "Байера", что позволило подопечным Валерия Лобановского выйти в следующую стадию.
Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в том домашнем матче против "Лацио" в ЛЧ-1999/00. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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