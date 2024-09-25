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Тренер Лацио - перед матчем с Динамо: Мы сыграем с сильной командой. На поле будут трудности

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Тренер Лацио - перед матчем с Динамо: Мы сыграем с сильной командой. На поле будут трудности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лацио" Марко Барони поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура основного этапа Лиги Европы против "Динамо".

"Новый формат приятен и интересен, для нас Лига Европы - престижный турнир. Все наши матчи здесь будут сложными.

Мы сыграем с сильной командой, которая прошла предварительный раунд, на поле будут трудности. Но нам нужны такие важные игры, чтобы расти.

Мы провели быстрый анализ после последнего поражения в Серии А. Нам надо играть острее у ворот соперника и эффективнее действовать как в атаке, так и в защите.

Завтрашняя игра — деликатная и важная. Лига Европы — наша цель, замечательное соревнование. Это возможность для всей команды: как для молодежи, которой нужен опыт, так и для ветеранов.

Предстоящий поединок станет шансом для тех, кто играл на данный момент меньше. Я вижу всех своих футболистов в стартовом составе (потенциально - прим.) и уверен, что каждый выложится по полной", - приводит слова специалиста Football Italia.

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Лига Европы Динамо (Киев) Лацио (Рим) Марко Барони
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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