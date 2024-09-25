Иван Гецко: У Лацио не будет шапкозакидательского настроения в игре с Динамо

Своими ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" в немецком Гамбурге будет принимать итальянский "Лацио", с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в прошлом украинский форвард, автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко.

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– "Лацио" является клубом с высокими амбициями, – говорит он. – Это клуб, который за своими заслугами стоит выше других. Он имеет солидный статус, у него есть своё кредо и высокий уровень. Думаете, что во встрече с римлянами у "Динамо" будет все нормально? Не сказал бы. Мне кажется, что у динамовцев в поединке с Лацио будут проблемы. Это Италия – она бежит, она летит! "Лацио" – скоростная и мощная команда, с ней нашим ребятам будет не так легко. Но вместе с тем не считаю, что "Динамо" чем-то хуже. Нет! Киевляне тоже могут выдать что-нибудь свое! Но если все – то все (футболисты – прим. авт.), понимаете? Если пять-шесть или хотя бы три игрока "Динамо" выпадут, то это будет не очень хорошо.

– За счет чего в игровом и тактическом плане "Динамо" может если не превзойти "Лацио", то хотя бы выглядеть с ним на равных?

- Я не думаю, что динамовцы будут превосходить, однако на одном уровне с римлянами играть способны. Эти две команды хоть и не находятся на одной ступени, но по классике футбольных действий они чем-то схожи. А как оно будет в действительности в сегодняшнем матче трудно сказать. Но как бы там было, а я надеюсь, что при большом желании и самоотдаче "Динамо" все может сделать так, как должно быть. Считаю, что тот, кто завладеет центральной зоной, будет иметь преимущество в игре.

- Как думаете, насколько серьезным соперником для "Лацио" является "Динамо"?

- Какой бы ни была киевская команда, к ней в Италии будут всегда относиться с уважением. И это касается не только "Лацио", а любого клуба. Все очень хорошо знают, кто такой Андрей Шевченко. Его игру итальянцы прекрасно помнят. Поверьте мне: у "Лацио" не будет шапкозакидательского настроения по отношению к киевскому "Динамо". Этот клуб много десятилетий был хорошим и сильным соперником, с которым нужно считаться. Так что римляне уже готовятся к встрече в Гамбурге. И я не верю в то, что матч будет невыразительным. Будет борьба. В течение всего матча будет борьба. Это однозначно.