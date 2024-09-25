Лига Европы
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Кто из известных футболистов играл за Лацио? Квиз от UA-футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25-го сентября, киевское "Динамо" начнет свой путь в Лиге Европы 2024/25. В первом туре украинская команда в немецком Гамбурге будет играть против римского "Лацио".
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Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета итальянской команды. Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист в "Лацио".
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oda1979 (Запорожье)
25.09.2024 в 10:53
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