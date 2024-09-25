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Кто из известных футболистов играл за Лацио? Квиз от UA-футбол

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Кто из известных футболистов играл за Лацио? Квиз от UA-футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25-го сентября, киевское "Динамо" начнет свой путь в Лиге Европы 2024/25. В первом туре украинская команда в немецком Гамбурге будет играть против римского "Лацио".

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Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета итальянской команды. Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист в "Лацио".

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
25.09.2024 в 10:53
и снова 100% резальтат. я - молодец
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
25.09.2024 в 10:53
и снова 100% резальтат. я - молодец
Ответить
0
0
La Scala (Milano)
25.09.2024 в 10:28
26+
Ответить
0
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