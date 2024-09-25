Ницца - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 25 сентября "Ницца" на своем поле примет "Реал Сосьедад" в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы.

Поединок пройдет на стадионе "Альянц Ривьера" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 5.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Стоит заметить, что "Реал Сосьедад" - будущий соперник киевского "Динамо" в основном раунде ЛЕ. Игра между командами состоится 12 декабря.

Лига Европы-2024/25. 1-й тур

25.09.2024

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" 22:00 "Реал Сосьедад"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5