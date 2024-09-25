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Ницца - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ницца - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: realsociedad.eus
Сегодня, 25 сентября "Ницца" на своем поле примет "Реал Сосьедад" в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы.
Поединок пройдет на стадионе "Альянц Ривьера" и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 5.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Стоит заметить, что "Реал Сосьедад" - будущий соперник киевского "Динамо" в основном раунде ЛЕ. Игра между командами состоится 12 декабря.
Лига Европы-2024/25. 1-й тур
25.09.2024
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" 22:00 "Реал Сосьедад"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
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