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Ницца - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ницца - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Ницца - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: realsociedad.eus

Новина українською

Сегодня, 25 сентября "Ницца" на своем поле примет "Реал Сосьедад" в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы.

Поединок пройдет на стадионе "Альянц Ривьера" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 5.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Стоит заметить, что "Реал Сосьедад" - будущий соперник киевского "Динамо" в основном раунде ЛЕ. Игра между командами состоится 12 декабря.

Лига Европы-2024/25. 1-й тур
25.09.2024
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" 22:00 "Реал Сосьедад"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
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Трансляция матча Ницца - Реал Сосьедад
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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