Зальцбург без мотивации. Лацио начинает новую эру со слишком возрастными руководителями и слишком новыми игроками

Сегодня киевское "Динамо" встретится с "Лацио". Одним из "Семи Сестер", семи грандов в Италии, но на самом деле застрявшим на полпути между грандами и середняками. И в начале пути новой эры, не выглядящей особо перспективно.

Скандальный бухгалтер

Клаудио Лотито владеет "Лацио" с 2004-го года - рекордсмен в истории клуба по годам управления. Он спас клуб от банкротства, гордится тем, что взял его "с похорон" и привел к "необратимой коме", затем - к "обратимой", с затем - к сознанию и полной жизни. При этом он заявлял, что никогда не вкладывал в клуб ничего, кроме своих мозгов и своего времени. То есть вытащил его, привел в порядок и держит на плаву все эти годы без вкладывания своих средств.

Сенатор от партии Forza Italia, основанной Сильвио Берлускони, уж точно использовал свое влияние и связи с Сильвио. С самого начала, когда ему удалось расписать 140-миллионные долги клуба налоговым органам страны на 23 года вперед.

На болельщиков, особенно агрессивных ультрас клуба все это, впрочем, особого впечатления не производит. Они считают Лотито скупым, руководящим клубом как бухгалтер и использующим его для своих интересов и своего обогащения. Последнее уж точно отображают компании по уборке, охране, поставке еды, обслуживающие клуб. Они "по чистой случайности" принадлежат самому Лотито и, разумеется, получают плату от клуба.

И ладно бы он руководил как бухгалтер, четко, выверенно, с упорядоченными документами, чтоб комар носа не подточил. Но он постоянно попадает в неприятные ситуации. Неприятные расследования, связанные с клубом. В его каденцию "Лацио" пострадал от Кальчополи, получив минус 30 очков, Клаудио осудили на два года тюрьмы за фальсификацию документов клуба и введение в заблуждение государственных органов, подозревали в уклонении от уплаты налогов через различные трансферы и выплаты агентам с помощью подставных компаний.

Подозревали его и в давлении на клубы с целью проголосовать на выборах в Федерации за "нужных кандидатов", и даже в попытках подкупа. Игроки обвиняли в давлении на них с целью склонить к переходам к "нужному агенту" вплоть до исключения из состава. И даже во время коронавируса он попался на скрытии положительных тестов ведущих игроков, в итоге вышедших на поле, и был дисквалифицирован.

Да и непосредственно с финансами у клуба не раз были проблемы. Конкретно - с ликвидностью. То есть у него банально не было денег на счету на операции. Причем не только на трансферы, но и на выплаты зарплат игроков, поставщикам товаров и услуг. Летом 2023-го в последние дни августа Лотито был вынужден наконец-то выложить из своего кармана десять миллионов евро для разблокировки трансферов, нужных разъяренному Маурицио Сарри.

Клаудио вообще всегда тянет с трансферами до конца лета, пытаясь экономить каждый евро. Сэкономить в итоге ему удается, но это бьет по команде, которая почти всегда начинает сезон слабо. Причем и считает траты на трансферы он своеобразно, как бухгалтер, а не как принято сообщать в футболе. После того же лета 2023-го заявил, что потратил на трансферы 100 миллионов евро, хотя, например, Transfermarkt насчитал всего 39. Откуда сто? Лотито просто посчитал абсолютно все - суммы брутто, налоги, выплаты агентам и зарплаты новых игроков.

Тогда же он сказал, что на эти сто миллионов построил Феррари. При том, что новичками были Даичи Камада, Маттео Гендузи, Тати Кастельянос, Густав Исаксен, Маттео Канчелльери, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини. Далеко не звезды. Разве что первые двое - известные игроки на европейском уровне. Да и они должны еще многое доказывать.

Чего достиг клуб с таким руководством за 20 лет? Трех Кубков и трех Суперкубков Италии плюс по два проигранных финала обоих турниров. Трех участий в групповом турнире Лиги Чемпионов. По трофеям за последние 15 лет "Лацио" опережает в Италии всех, кроме "Ювентуса" и "Интера". Но главного среди них нет. К третьему Скудетто он не был близок никогда. В сезон коронавируса 2019/20 шел вплотную к первому месту, когда лигу прервали, но после ее возвращения скатился на четвертое. В сезоне 2022/23 впервые с 1999/2000 завершил в Топ-2 лиги, но очень далеко от первого места по очкам.

В принципе, он и не должен бороться за Скудетто. Поскольку не способен заполнить "Стадио Олимпико" даже на две трети (обычно он пятый по посещаемости в лиге). В отличие от ненавистной "Ромы", часто заполняющей его полностью. Поскольку его бюджет никогда не в Топ-4 в лиге. В предыдущем сезоне бюджет зарплат "Лацио" был пятым в Серии А - 75 миллионов евро. У "Милана" на четвертом месте были 90, а "Ромы" еще выше - 92.5. В нынешнем - шестой с 68-ю. "Наполи" пятый с 85-ю.

С другой стороны, и в сезоне 2022/23 бюджет "орлов" на зарплаты был шестым, а на трансферы они потратили всего 41 миллион (по обычной системе подсчета, не системе Лотито). А они завершили вторыми в лиге. Так что успех возможен. Но тогда тренером был статусный Сарри. Который признал, что очень удивился такому успеху, что не видел команду готовой к нему. Теперь тренирует Марко Барони, которому уже 61 год, но хайлайтами его карьеры до этого были спасение "Лечче" и "Вероны" от вылета из Серии А. В Еврокубках он сегодня дебютирует как тренер.

Новая эра

В целом весной 2024-го года в клубе все перессорились со всеми. Сарри - с Лотито, болельщиками и игроками, капитан и легенда клуба, третий бомбардир в его истории Чиро Иммобиле - с тренером и болельщиками, даже угрожавшими ему возле детского садика его сына. Преемник Сарри Игор Тудор - опять же с Лотито, из-за чего проработал в клубе лишь три месяца и был сменен на покладистого молчаливого Барони.

Луис Альберто, еще одна легенда клуба, давно в ссоре со всеми. Неделю тому он заявил: "Назовите мне легенду "Лацио", покинувшую клуб в хороших отношениях с ним. В других клубах ведут себя по-другому. Здесь же даже не позволяют легендам попрощаться как следует. "Лацио" - особенный клуб, но не для тех, кто внутри него". На что спортивный директор клуба Анджело Фабиани ответил очень жестко, назвав такие слова "дурацкими и злобными".

Летом Иммобиле, Луис Альберто и также важный игрок для клуба Фелипе Андерсон ушли. А летом 2023-го года ушел харизматичный спортивный директор Игли Таре, работавший в клубе 15 лет. Из-за ссоры с Сарри. О Таре Луис Альберто также упомянул. Говоря, что в его время все было отлично, а после него развалилось. После него же работает Фабиани, которому уже 63, но до "Лацио" он работал в "Салернитане", клубе, тогда принадлежавшему Лотито, и в "Асколи".

Вот такой сейчас "Лацио". После окончания эры Симоне Индзаги-Сарри, одной из наиболее успешных в истории клуба и длившейся восемь лет. И ведь она также началась психозом, когда Марсело Бьелса подал в отставку в 2016-ом году всего после четырех дней на работе. Психоз сопровождает этот клуб всегда.

Теперь начинается новая эра. Эра старых тренера и директора, но молодых игроков. Ушедших легенд (а ушел еще и вице-капитан, любимец болельщиков и единственный воспитанник клуба в первом составе Данило Катальди) заменили игроки из "Вероны", "Салернитаны" и "Хатайспора", а также с края скамьи запасных "Марселя" и "Фиорентины", капитанскую повязку Иммобиле и десятый номер Луиса Альберто получил Маттиа Дзакканьи, который в клубе всего три года.

Что получается? Барони в пяти матчах лиги уже дважды менял тактическую схему. Начал с 4-3-3, затем убрал опорника и выпустил на позицию "десятки" второго чистого форварда Диа, затем вместо первого чистого форварда Кастельяноса из-за травмы выпустил "фальшивую девятку" Нослина, оставив Диа позади. Соответственно, и игра не собрана. Девять забитых, но и восемь пропущенных. И всего семь очков, среди которых - далеко не впечатляющие победы дома над новичком "Венецией" и отлично знакомой Барони "Вероной".

По владению мячом "Лацио" сейчас пятый, по ударам по воротам - восьмой, по xG - четвертый в лиге, как и по забитым. По ударам в створ третий, по проходам на дриблинге второй.

В атаке в целом он выглядит очень симпатично. Динамично, быстро. Обладает высокой скоростью, не боится идти в обыгрыш. Ему нельзя оставлять свободное пространство. Диа, всего 2.5 года назад игравший с "Вильярреалом" в полуфинале Лиги Чемпионов, стремительно убегает в атаку ближе к левому флангу, хотя и номинально "десятка", а реально - форвард. Дзакканьи, номинально левый вингер, часто появляется в центре. А взятый в аренду у "Арсенала" левый защитник Тавареш уже с тремя ассистами.

А вот в позиционной атаке против плотной обороны "орлы" слабее и создают немного. Командные связи в таком стиле все еще не наиграны. Да и не факт, что будут, ведь и при Индзаги и даже при Сарри команда отличалась прежде всего скоростными контратаками, а в позиционных атаках страдала.

Главное же - команда слаба и неорганизована в центре поля и в обороне. Пропускает много атак. Как фланговых, так и разрезающих центр обороны. Она уже пропускала как угодно - из-за паса вразрез через центр, перехвата мяча и контратаки, с углового, с двух привезенных пенальти в одном матче, причем за наступ шипами на ногу (оба - в последнем матче против "Фиорентины"), причем второй привез Тавареш. Не случайно команда и забила, и пропустила в последних семи официальных матчах.

Критикуют за это и вратаря Ивана Проведеля. Голкипера сборной, лучшего в лиге два года назад. Теперь говорят о его замене на молодого грека Христоса Мандаса. Хотя Барони всеми силами защищает своего первого вратаря.

Особенно же команде тяжело в гостях. Два гостевых матча в сезоне - два поражения от "Удинезе" и "Фиорентины". В последних семи гостевых матчах во всех турнирах - победа, две ничьи и четыре поражения. Причем во Флоренции условия были похожи на ожидаемые на матче против "Динамо" - стадион был заполнен лишь наполовину.

При этом Барони заявляет, что не собирается ничего менять, что команда на правильном пути и играет в правильном для нее стиле. Хвастается сильной статистикой в атаке и считает, что вскоре команда будет более стройной, более стабильной, и тогда ее атака будет приносить победы.

Следует упомянуть и об очень важной "традиции" эры Лотито. Его "Лацио" часто относится пренебрежительно к Лиге Европы и Лиге Конференций. Его даже постоянно клевали, заявляя, что позорит Италию в этих турнирах. Невыходы из группы, поражения от "Левски", "Клужа", "Стяуа", "Аполлона", "Мидтьюллана" (1:5 в позапрошлом сезоне), полные вылеты в плей-офф от "Лудогорца" и пражской "Спарты". И в команде постоянно оправдывались недостатком денег и состава на два турнира.

Вообще-то, и в Лиге Чемпионов с Индзаги и Сарри он выходил в 1/8 финала, но опережал в группах совсем не грозных "Фейеноорд", "Селтик", "Брюгге" и "зенит". А далее вылетал от "Баварии" с разгромом. И Сарри в предыдущем сезоне назвал выход в 1/8 финала ЛЧ "чудом", указывая на куцый состав своей команды, заявляя, что она просто не способна играть дважды в неделю и удивляясь, когда у нее это успешно получалось. Да, выход за счет всего лишь "Фейеноорда" и "Селтика" - чудо, победы дважды в неделю - удивление.

В позапрошлом сезоне "Лацио" занял лишь третье место в группе Лиги Европы с "Фейеноордом", "Штурмом" и "Мидтьюлланом", затем в Лиге Конференций с большим трудом прошел "Клуж" и вылетел с двумя поражениями от АЗ.

В целом "Лацио" на перепутье, после неудачного болезненного сезона, начинает с неопытными на таком уровне тренером и игроками новую эру, которая потенциально выглядит гораздо менее успешной, чем предыдущая. Начал сезон посредственно, очень ярко и быстро в атаке, но слабо в обороне, выглядит несбалансированным. Вообще-то, очень похоже на состояние "Зальцбурга". С разницей в пользу "Динамо" в том, что мотивация в Лиге Европы не та, что в Лиге Чемпионов. Особенно у самих "лациале".

Сумеют ли киевляне воспользоваться этой разницей? А также уроками, извлеченными из противостояния с австрийцами?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine