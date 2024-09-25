Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Имели при себе ножи. Полиция задержала фанатов Лацио в Гамбурге
Итальянских ультрас взяли под стражу
Фото: x.com/abendblatt
Уже сегодня, 25 сентября киевское "Динамо" примет "Лацио" в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.
А накануне вечером немецкая полиция арестовала на центральной площади Гамбурга большую группу фанатов итальянского клуба, сообщает Sportschau.de.
По информации источника, около 50 итальянцев пытались убежать при виде правоохранительных органов. При себе у болельщиков римского клуба были ножи, дубинки и инструменты для разделки мяса. Фанатов взяли под стражу и запретили посещать матч.
Напомним, матч "Динамо" - "Лацио" пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Эндрик ударил футболиста Алавеса между ног, но судья показал бразильцу только желтую карточку
- Примера. Реал Мадрид — Алавес 3:2. Ярко начали, но рано успокоились
- Трамп: Зеленский - величайший торговец в истории
- Динамо Киев - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО