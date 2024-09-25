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Имели при себе ножи. Полиция задержала фанатов Лацио в Гамбурге

Лига Европы

Итальянских ультрас взяли под стражу

Имели при себе ножи. Полиция задержала фанатов Лацио в Гамбурге

Фото: x.com/abendblatt

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Уже сегодня, 25 сентября киевское "Динамо" примет "Лацио" в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.

А накануне вечером немецкая полиция арестовала на центральной площади Гамбурга большую группу фанатов итальянского клуба, сообщает Sportschau.de.

По информации источника, около 50 итальянцев пытались убежать при виде правоохранительных органов. При себе у болельщиков римского клуба были ножи, дубинки и инструменты для разделки мяса. Фанатов взяли под стражу и запретили посещать матч.

Напомним, матч "Динамо" - "Лацио" пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sportschau.de
Опубликовал: Алина Ерофеева
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