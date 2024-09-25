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Манчестер Юнайтед - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Твенте: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня начинается новый сезон Лиги Европы! В первом туре на "Олд Траффорде" встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Твенте". Обе команды не слишком уверенно начали эту кампанию, поэтому будет интересно посмотреть как они выступят в еврокубке. Кроме того, это будет особый матч для наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, поскольку в свое время он играл за "Твенте", а также именно там начал делать первые шаги в тренерской деятельности.
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Лига Европы, первый тур
25 сентября, 22:00. Манчестер, "Олд Траффорд"
Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
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