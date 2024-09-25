Манчестер Юнайтед - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня начинается новый сезон Лиги Европы! В первом туре на "Олд Траффорде" встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Твенте". Обе команды не слишком уверенно начали эту кампанию, поэтому будет интересно посмотреть как они выступят в еврокубке. Кроме того, это будет особый матч для наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, поскольку в свое время он играл за "Твенте", а также именно там начал делать первые шаги в тренерской деятельности.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы, первый тур

25 сентября, 22:00. Манчестер, "Олд Траффорд"

Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2