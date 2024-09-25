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Манчестер Юнайтед - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Манчестер Юнайтед - Твенте: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня начинается новый сезон Лиги Европы! В первом туре на "Олд Траффорде" встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Твенте". Обе команды не слишком уверенно начали эту кампанию, поэтому будет интересно посмотреть как они выступят в еврокубке. Кроме того, это будет особый матч для наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, поскольку в свое время он играл за "Твенте", а также именно там начал делать первые шаги в тренерской деятельности.

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Лига Европы, первый тур

25 сентября, 22:00. Манчестер, "Олд Траффорд"

Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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