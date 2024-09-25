Итальянские СМИ считают, что в матче против Динамо Лацио сменит 7-8 игроков стартового состава

Сегодня киевское "Динамо" сыграет в первом туре основного раунда Лиги Европы с "Лацио". Итальянские СМИ по традиции сообщают о возможных стартовых составах, акцентируя внимание на своей команде. Практически всеобщее мнение - главный тренер "лациале" Марко Барони сменит более половины стартового состава по сравнению с предыдущим матчем. Возможно, даже восемь игроков.

Прежде всего, следует отметить, что "Лацио" отыграл в нынешнем сезоне пять матчей. Все - в Серии А. Последний состоялся в гостях против "Фиорентины" в полдень воскресенья и завершился поражением со счетом 1:2.

В воротах как раз прогнозируют без изменений по сравнению с тем матчем. Хотя первый вратарь Иван Проведель в последнее время подвергается критике, Барони защитил его и заявил, что почти наверняка сыграет сегодня с первых минут. Таким образом, Христос Мандас останется без игровых минут в нынешнем сезоне.

В обороне же как раз должны измениться три позиции из четырех. Прогнозируют отдых для крайних защитников - Мануэля Лаццари и автора трех ассистов в сезоне Нуну Тавареша. Вместо них должны выйти Адам Марушич справа и Лука Пеллегрини слева. Для опытного черногорца это будет третий "старт" в сезоне, но первый в сентябре, для итальянца - первые игровые минуты в сезоне.

Также в центр обороны должен вернуться его лидер Алессио Романьоли, не игравший против "Фиорентины" из-за повреждения. Остальные четыре матча команды он отыграл с первых минут. Компанию же ему составит один из тех, кто играл во Флоренции с первых минут - Патрик или автор единственного гола "Лацио" в том матче Хила.

В центр поля должен вернуться Николо Ровелла, не игравший с первых минут во Флоренции, но в целом выходивший в стартовом составе трижды. А компанию ему составит не Маттео Гендузи, а Матиас Весино, начавший с первых минут один матч в нынешнем сезоне - месяц назад. Не Гаэтано Кастровилли, поскольку он не в заявке на Лигу Европы, как и крайний защитник Эльсеид Хюсай.

Фактически ожидается смена тактической схемы "Лацио". Поскольку в предыдущих двух матчах он играл с двумя форвардами, в том числе одним - на позиции центрального атакующего полузащитника. Но на этот раз ожидается отдых с первых минут автора двух голов Булайе Диа, а также автора трех Валентина Кастельяноса, пропускавшего матч во Флоренции из-за травмы. Последний под вопросом и на этот матч.

Кроме них, чистых форвардов в первой команде нет. Потому в центре атаки ожидается выход "фальшивой девятки". Во Флоренции на этой позиции играл Нослин, но отзывы о его игре отрицательные. Барони был вынужден защищать его, говоря, что тяжело работал и мучил защитников. Также там может выйти знаменитый уже 37-летний испанец Педро, получивший лишь 25 игровых минут с начала сезона.

На позиции "десятки" кандидаты - также Нослин и Педро. А кроме них - Деле-Баширу, который начинал сезон в опорной зоне. На флангах же атаки кандидаты - те же Нослин и Педро, а также Чауна и Исаксен.

Возможен выход на любой позиции в атаке капитана автора гола и двух ассистов с начала сезона Маттиа Дзакканьи (его родная - левого вингера), но скорее ожидается отдых для него с первых минут. Ведь он, Гендузи, Лаццари и Проведель - единственные игроки команды, отыгравшие с первых минут все пять первых матчей сезона. Четыре с первых минут отыграли Кастельянос и Романьоли.

Ориентировочный состав: Проведель, Марушич, Патрик, Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Весино, Чауна, Деле-Баширу, Педро, Нослин. Такой состав означает восемь изменений в "старте" по сравнению с матчем против "Фиорентины". Свои места в таком случае сохранят лишь Проведель, Патрик и Нослин. Правда, следует добавить, что возвращающиеся Романьоли и Ровелла обычно считаются игроками стартового состава. Но и что вышеуказанный стартовый состав означает отсутствие абсолютно всех авторов голов и ассистов "Лацио" с начала сезона.