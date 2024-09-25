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Галатасарай - ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Галатасарай - ПАОК: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В очном противостоянии сойдутся действующие чемпионы Турции и Греции. Обе команды сколотили весьма приличные составы: чего только стоят такие фамилии, как Осимхен, Икарди, Мертенс и Зиех у "Галатасарая", а также известные всем украинским болельщикам Тайсон и Кедзёра у ПАОКа.
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Лига Европы, первый тур
25 сентября, 22:00. Стамбул. "Рамс Парк"
Главный арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7
Трансляція матчу Галатасарай - ПАОКСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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