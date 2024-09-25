Галатасарай - ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В очном противостоянии сойдутся действующие чемпионы Турции и Греции. Обе команды сколотили весьма приличные составы: чего только стоят такие фамилии, как Осимхен, Икарди, Мертенс и Зиех у "Галатасарая", а также известные всем украинским болельщикам Тайсон и Кедзёра у ПАОКа.

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Лига Европы, первый тур

25 сентября, 22:00. Стамбул. "Рамс Парк"

Главный арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)

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