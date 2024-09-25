Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без аншлага. Известно, сколько зрителей посетят матч Динамо с Лацио
Поединок, на удивление, не вызвал большого ажиотажа в Германии
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сегодня, 25 сентября киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио"в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы сезона 2024/25.
Номинально домашний для "бело-синих" поединок пройдет в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". При этом аншлага на сегодняшней игре явно не будет.
Как сообщает Corriere dello Sport, на трибунах будет всего 10 000 зрителей, в том числе 837 болельщиков итальянского клуба. Сама арена вмещает 57 тысяч человек.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Напомним, кроме "Лацио", "Динамо" на стадионе "Фолькспаркштадион" сыграет в венгерским "Ференцварошем" (7 ноября), чешской "Викторией" (28 ноября) и латвийским РФШ (30 января).
Популярное сейчас
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского
- Ассист Мудрика, Попов и Миколенко здоровы, известен будущий обладатель Золотого мяча. Главные новости за 24 сентября
- Волошин и еще два футболиста Динамо точно пропустят матч против Лацио
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО