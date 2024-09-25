Без аншлага. Известно, сколько зрителей посетят матч Динамо с Лацио

Сегодня, 25 сентября киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио"в рамках стартового тура основного этапа Лиги Европы сезона 2024/25.

Номинально домашний для "бело-синих" поединок пройдет в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". При этом аншлага на сегодняшней игре явно не будет.

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Как сообщает Corriere dello Sport, на трибунах будет всего 10 000 зрителей, в том числе 837 болельщиков итальянского клуба. Сама арена вмещает 57 тысяч человек.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Напомним, кроме "Лацио", "Динамо" на стадионе "Фолькспаркштадион" сыграет в венгерским "Ференцварошем" (7 ноября), чешской "Викторией" (28 ноября) и латвийским РФШ (30 января).