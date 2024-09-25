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Тоттенхэм – Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Лига Европы

Готова ли команда Гурбанова к такому вызову?

Тоттенхэм – Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За последние сезоны азербайджанский "Карабах" приучил нас к тому, что чудеса происходят и они умеют выжимать результаты (или хотя бы интригу) там, где ничего не намечалось.

Интересно, увидим ли мы очередной подвиг от подопечных Гурбана Гурбанова в Лондоне, когда им придется противостоять "Тоттенхэму".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Карабах"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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