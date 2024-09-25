Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
Готова ли команда Гурбанова к такому вызову?
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние сезоны азербайджанский "Карабах" приучил нас к тому, что чудеса происходят и они умеют выжимать результаты (или хотя бы интригу) там, где ничего не намечалось.
Интересно, увидим ли мы очередной подвиг от подопечных Гурбана Гурбанова в Лондоне, когда им придется противостоять "Тоттенхэму".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского
- Стать Антонио Рюдигером: война в Сьерра-Леоне, барбекю с Анчелотти и расисты на каждой трибуне
- Ассист Мудрика, Попов и Миколенко здоровы, известен будущий обладатель Золотого мяча. Главные новости за 24 сентября
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО