Тоттенхэм – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Неожиданно слабый старт сезона в исполнении «Тоттенхэма» все же как будто не находит своего продолжения, уже на прошлой неделе команда одержала две победы и сейчас намечается третья подряд.

Возможно, именно небольшая серия из побед вдохновит всю команду на дальнейшие успехи, но для начала нужно обыграть «Карабах», который точно не является легким и проходным соперником.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 сентября.

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Лига Европы, этап лиги, 1-й тур

26 сентября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

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