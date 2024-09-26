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Тоттенхэм – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Анге Постекоглу пытается выровнять неудачный старт
Getty Images / Global Images Ukraine
Неожиданно слабый старт сезона в исполнении «Тоттенхэма» все же как будто не находит своего продолжения, уже на прошлой неделе команда одержала две победы и сейчас намечается третья подряд.
Возможно, именно небольшая серия из побед вдохновит всю команду на дальнейшие успехи, но для начала нужно обыграть «Карабах», который точно не является легким и проходным соперником.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 сентября.
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Лига Европы, этап лиги, 1-й тур
26 сентября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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