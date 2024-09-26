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Тоттенхэм – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Анге Постекоглу пытается выровнять неудачный старт

Тоттенхэм – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неожиданно слабый старт сезона в исполнении «Тоттенхэма» все же как будто не находит своего продолжения, уже на прошлой неделе команда одержала две победы и сейчас намечается третья подряд.

Возможно, именно небольшая серия из побед вдохновит всю команду на дальнейшие успехи, но для начала нужно обыграть «Карабах», который точно не является легким и проходным соперником.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 сентября.

Лига Европы, этап лиги, 1-й тур

26 сентября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Карабах"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Карабах (Агдам) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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