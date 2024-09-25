Динамо определилось с формой на матч Лиги Европы с Лацио

Сегодня, 25 сентября "Динамо" проведет свой первый матч в основном раунде Лиги Европы УЕФА. На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге "бело-синие" будут принимать римский "Лацио".

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено в формах каких цветов проведут встречу соперники.

Динамовцы сыграют в своей основной форме белого цвета, динамовский голкипер - в серой форме. Гости же проведут встречу в своих нетрадиционных цветах - желтых футболках и черных шортах. Вратарь "Лацио" будет играть в розовом.

Напомним, игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому). UA-Football проведет текстовый онлайн поединок.