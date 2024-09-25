Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо определилось с формой на матч Лиги Европы с Лацио
Старт поединка - в 22:00 по Киеву
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 25 сентября "Динамо" проведет свой первый матч в основном раунде Лиги Европы УЕФА. На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге "бело-синие" будут принимать римский "Лацио".
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено в формах каких цветов проведут встречу соперники.
Динамовцы сыграют в своей основной форме белого цвета, динамовский голкипер - в серой форме. Гости же проведут встречу в своих нетрадиционных цветах - желтых футболках и черных шортах. Вратарь "Лацио" будет играть в розовом.
Напомним, игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому). UA-Football проведет текстовый онлайн поединок.
Популярное сейчас
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Стать Антонио Рюдигером: война в Сьерра-Леоне, барбекю с Анчелотти и расисты на каждой трибуне
- Поздеев: Не вижу, что Харатин может дать Колосу в плане футбола
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО