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Динамо определилось с формой на матч Лиги Европы с Лацио

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Старт поединка - в 22:00 по Киеву

Динамо определилось с формой на матч Лиги Европы с Лацио

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 25 сентября "Динамо" проведет свой первый матч в основном раунде Лиги Европы УЕФА. На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге "бело-синие" будут принимать римский "Лацио".

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено в формах каких цветов проведут встречу соперники.

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Динамовцы сыграют в своей основной форме белого цвета, динамовский голкипер - в серой форме. Гости же проведут встречу в своих нетрадиционных цветах - желтых футболках и черных шортах. Вратарь "Лацио" будет играть в розовом.

Напомним, игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому). UA-Football проведет текстовый онлайн поединок.

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Динамо (Киев) Лацио (Рим)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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