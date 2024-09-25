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Матараццо перед матчем с Мидтьюлланом: Очень сильное предчувствие. Моя жена уже давно не видела, чтобы я так смеялся

Лига Европы

Осталось перенести это настроение на результат

Матараццо перед матчем с Мидтьюлланом: Очень сильное предчувствие. Моя жена уже давно не видела, чтобы я так смеялся

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня стартует новый сезон Лиги Европы. Один из поединков состоится в Дании, где "Мидтьюлланн" будет принимать "Хоффенхайм". Главный тренер немецкой команды Пеллегрино Матараццо перед игрой отметил, что его подопечных ожидает непростой матч.

"Предчувствие очень сильное. Моя жена уже давно не видела, чтобы я так смеялся. "Мидтьюлланн" - захватывающая команда, интересный клуб с очень инновационным подходом, с высоким прессингом и быстрой игрой вперед... Или мы будем играть в конструктивную игру или будем пытаться переигрывать соперника. Это будет важно так же как и очень хорошая контратакующая защита, когда мы будем в атаке", - цитирует Матараццо Kicker.

Добавим, что матч "Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм" состоится 25 сентября в 22:00 на стадионе "MCH Арена".

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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