Тренер Ниццы - о Реал Сосьедаде: Это команда, которая сильно прессингует и мало пропускает

Сегодня в первом туре Лиги Европы "Ницца" будет принимать дома "Реал Сосьедад". Несмотря на слабый старт испанцев, главный тренер "орлят" Франк Хайзе перед игрой заявил, что не стоит недооценивать соперника, который еще весной играл в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

"Самое главное, чтобы мы были на высоте. Если соперник сильнее, он имеет полное право нас обыграть. Но главное, чтобы мы были на высоте, или близки к этому. "Реал Сосьедад" завершил прошлый сезон в Лиге чемпионов, квалифицировавшись в 16-ти лучших, поэтому у них есть успешный опыт выступлений в еврокубках. Это команда, которая играет по классической схеме 4-3-3, сильно прессингует, мало пропускает, способна достаточно быстро отыграть мяч, имеет несколько сильных игроков на флангах... Это полноценная команда, которая всегда была высоко в турнирной таблице со своим тренером в течение последних 5 или 6 лет. Я уверен, что эта команда не останется там, где она есть сейчас в Ла Лиге (16-я), потому что она имеет слишком много качеств, чтобы остаться там", - цитирует Франка Хайзе L'Equipe.

Добавим, что матч "Ницца" - "Реал Сосьедад" состоится 25 сентября в 22:00 на стадионе "Альянц Ривьера".