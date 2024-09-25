Кучер: В Лацио к Лиге Европы будут подходить более серьезнее, чем к чемпионату Италии

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер поделился мнением о матче "Динамо" с "Лацио" в Лиге Европы , который состоится сегодня и начнется в 22:00.

– Я считаю, что игра "Динамо" против "Лацио" будет интересной, конечно, что хочется открытого футбола и победы динамовцев.

– Киевляне в этом сезоне показали, что умеют крушить соперников в еврокубках. Но проиграли "Зальцбургу", который был сильнее предыдущих соперников "Динамо". Какой будет игра против "Лацио", не будет ли разгрома в ту или иную сторону?

– Тяжело прогнозировать, потому что надо посмотреть матч, прежде всего, а потом говорить о разгроме. Но разгрома точно не будет, потому что мы понимаем, что итальянцы умеют играть от обороны, где-то закрываться, играют на контратаках. Так что здесь разгрома не будет. Мы знаем, что "Динамо" тоже сейчас имеет очень неплохой вид. У них есть быстрые фланги впереди, пришел Герреро, в центре хорошо играют Пихаленок, Бражко, Буяльский, Шапаренко. Ротация большая, знаете, в команде есть на каждую позицию по два игрока. Поэтому по ходу матча можно усиливаться, менять тактику, играть в два нападающих. У Шовковского есть много вариантов, как сыграть этом матче.

– В последнем своем поединке "Динамо" не смогло взломать оборону "Руха". Какие проблемы у киевлян могут быть в этом матче?

– Да, "Руху" они не забили, но "Лацио" не будет такой закрытой командой, мне кажется. В этом матче у команды Шовковского будет больше пространства. Благодаря чему "Динамо" может зацепиться за положительный результат? Их скорость, есть индивидуально сильные игроки, которые могут сами решить эпизод – Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев, Герреро. Эти игроки сами могут решать эпизоды, этим они и ценятся. Это очень большой плюс для Динамо,

— Неуверенность "Лацио" в чемпионате может перенестись на еврокубки или это совсем другой настрой?

- Здесь будет другой настрой, это другие турниры, сейчас сменили форматы еврокубков, поэтому всем интересно, что это такое. В "Лацио" точно будут готовиться более ответственно и подходить серьезнее к этому турниру, чем к чемпионату Италии. Конечно, я не говорю, что в чемпионате они плохо готовятся, но здесь будет определенный настрой отдаваться максимально и не жалеть себя в таких матчах. Но я прогнозирую победу "Динамо" со счетом 2:0.