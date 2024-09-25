Шацких: Динамо будет тяжело. Лацио есть Лацио

Бывший игрок и тренер "Динамо", а сейчас наставник "Пахтакора" Максим Шацких поделился ожиданиями от матча Лиги Европы , в котором киевляне сегодня сыграют с "Лацио".

– Максим Александрович какие у вас ожидания от матча "Динамо" – "Лацио"? Будете ли смотреть поединок?

– Конечно! Я не пропускаю ни одной игры "Динамо". Я смотрю матчи киевской команды и в чемпионате Украины, и в еврокубках. С "Лацио" будет тяжело. Это понятно. В Лиге Европы слабых соперников нет. "Лацио" есть "Лацио". Но стоит отметить, что накануне поединка с динамовцами они со счетом 1:2 проиграли "Фиорентине" в Серии А.

– Как-то на римлян повлияет тот факт, что они проиграли "фиалкам"?

– Думаю, они тоже будут сильно мотивированы, чтобы реабилитироваться перед фанатами. "Динамо" также неожиданно сыграло 0:0 с "Рухом". Два очка, скажем так, потеряли в поединке со львовской командой. Но хорошо, что хоть не проиграли, так как у "Руха" в концовке встречи были неплохие моменты. Но Лига Европы – это другой турнир. Другая мотивация, другой настрой, там все по-другому.

– Каково будет киевлянам играть домашнюю встречу в Гамбурге?

– Я думаю, что стадион в Гамбурге будет заполнен сегодня. Много в этом городе украинцев. Не просто так был выбран именно этот город для домашних поединков "Динамо" в Лиге Европы. Моих друзей будет много на сегодняшней игре. Но, если говорить о результате? Я не предсказатель. Это футбол. Сложно сказать, как сложится на футбольном поле.

– Как считаете, без Чиро Иммобиле, который перешел в "Бешикташ", "Лацио" другое?

– Я думаю, да, потому что много лет он отыграл за "Лацио". Я, честно говоря, думал, что он в римской команде и завершит карьеру. Он очень много лет отдал "Лацио". Но получилось так, что он все-таки перешел в другой клуб. Много лет Иммобиле был лучшим голеадором в Серии А и непосредственно в "Лацио". Много было на нем завязано. Может быть, в связи с тем, что Чиро сменил команду, у римлян и есть определенные проблемы.

– Ранее в СМИ Шапаренко связывали с "Лацио", хотя потом писали, что он не хочет в римский клуб. И все-таки, как думаете, это особенный матч для Николая будет?

– Я думаю, не только для него будет особый поединок. Все будут стараться показать свой лучший уровень! Потому что молодых ребят в команде предостаточно. В таких международных играх скауты других команд наблюдают за футболистами, к которым проявляется интерес. Поэтому, я думаю, что игроки "Динамо" выйдут на поле вдвойне мотивированными. И не потому что хочется демонстрировать какие-то свои качества. Они выйдут играть за клуб, за команду, за страну. Игра должна быть интересной. "Лацио" старается комбинировать. "Динамо" тоже любит это делать. Посмотрим, кто кого как переиграет.

– Вспомните ваши матчи за "Динамо" с "Лацио" как игрока в Лиге чемпионов сезона 1999/2000 (0:1 и 1:2) и как тренера в 1/8 финала Лиги Европы в 2018 году (0:2 и 2:2). Все-таки разные "Лацио" были! Особенно сильны римляне были, когда за них играли Верон, Недвед и компания.

– Да-да, согласен! Все помнят те поединки против того "Лацио". И то могу сказать, что мы с тем сильным "Лацио" играли на равных. Когда был в тренерском штабе "Динамо", и мы играли против римлян, естественно, большие изменения в команде произошли. Но лациале всегда находятся в топе! В Италии играют в контактный, плотный футбол. Интересно будет! Главное, в сегодняшнем матче с "Лацио" киевлянам не проиграть единоборства. Тогда будет полегче динамовцам.

– Что еще посоветуете киевской команде в этой встрече?

– У "Динамо" есть быстрые игроки. Им нужно постараться сыграть на быстрых переходах и контратаках. Мы не знаем, как будет играть "Лацио". Остается вопросом, будут ли они агрессивно играть и прессинговать. Игра покажет. Но "Лацио" будет стараться доминировать.