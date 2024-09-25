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Себальос, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на матч ЛЕ с Лацио

Лига Европы
Обновлено

Стартовые составы команд

Себальос, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на матч ЛЕ с Лацио

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который состоится в Гамбурге.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Тымчик, Себальос, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Рубчинский, Попов, Андриевский, Караваев, Малыш, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару

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"Лацио": Проведел, Пеллегрини, Романьоли, Патрик, Марушич, Весина, Ровелла, Педро Родригес, Деле-Баширу, Чауна, Диа

Запасные: Мандас, Фурланетто, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Исаксен, Нослин, Лаццари, Нуну Тавареш, Хила

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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