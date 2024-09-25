Езерский: Ничья в матче Динамо - Лацио будет не худшим итогом для обеих команд

Бывший защитник сборной Украины и "Динамо" Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы , в котором киевляне сыграют с "Лацио".

"Прежде всего, мне интересно, в каких физических кондициях подойдут подопечные Александра Шовковского к противостоянию с "Лацио". Успеют ли восстановиться после изнурительного поединка в 7-м туре УПЛ с "Рухом". Также следует учесть и логистику, ведь для преодоления расстояния от Киева до Гамбурга ушло аж 18 часов.

Ко всему не надо забывать, что "Лацио" из тех команд, которые любят навязать визави жесткую борьбу. Здесь уже без неуступчивости не обойтись.

Я очень надеюсь, что динамовцы оперативно поработали над ошибками допущенными с "Рухом". Потому что каждый промах в Лиге Европы может стоить очень дорого.

Думаю, что у динамовцев в Гамбурге будет должная поддержка: в Германии сейчас проживает много украинцев. Ожидаю, что киевляне постараются воспользоваться своим грозным "оружием" – пасами вразрез и будут настороже, когда римляне будут пытаться найти уязвимые места с помощью передач за спины защитников. Здесь уже обеим командам без надежной подстраховки не обойтись.

Конечно, хочется, чтобы динамовцы начали с победы, но если будет зафиксирована ничья, то это не худший итог, как для украинского, так и итальянского клуба", – рассказал Езерский.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.