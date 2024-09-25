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Михалик: Жду качественной игры от лидеров Динамо и особенно от Ваната
Матч - через считанные минуты
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик рассказал, ожидает ли он открытого футбола в сегодняшнем первом матче группового раунда
"Стартовые поединки, как правило, не бывают зрелищными. Все же, на первом плане – результат, потому что никому не хочется начинать с поражения. Вот почему я не думаю, что в Гамбурге "Динамо" и "Лацио" будут действовать с открытым забралом, хотя новая формула проведения еврокубковых баталий дает больше шансов пробиться в следующий этап.
Убежден, что соперники скрупулезно изучили сильные и уязвимые места друг друга. Поэтому не думаю, что сработают какие-то домашние заготовки. Я жду качественной игры от лидеров киевлян и особенно от Владислава Ваната.
Недавно появилась информация, что "Лацио" проявляет интерес к динамовскому нападающему. В Гамбурге у него есть прекрасная возможность напомнить римлянам о себе. Все же, склоняюсь к тому, что несмотря на все усилия оппонентов, будет зафиксирована результативная ничья", - рассказал Михалик.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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