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Лига Европы. АЗ минимально обыграл Эльфсборг

Лига Европы

Первый тур Лиги Европы

Лига Европы. АЗ минимально обыграл Эльфсборг

Фото: twitter.com/azalkmaar/Автор - невідомий

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

25 сентября состоялся матч "АЗ" - "Эльфсборг" в рамках первого тура Лиги Европы.

Гости на 11-й минуте поединка открыли счет, однако из-за офсайда гол отменили. Но "Эльфсборг" на экваторе первого тайма все-таки забивает мяч в ворота "АЗ", нидерландцы позже на 44-й минуте матча отыграли один гол.

После перерыва отличилась каждая из команд. И в завершение поединка "АЗ" забивает решающий мяч. Финальный свисток - на табло 3:2.

"АЗ" 3:2 "Эльфсборг"
Голы: Ван Боммел 44', 50', Парротт 74' (П) - Оума 23', Гедлунд 53'

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