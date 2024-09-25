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Первая сенсация Лиги Европы. Буде Глимт в насыщенном матче обыграл Порту
Норвежцы, почти тайм играя в меньшинстве, обыграли португальцев 3:2
фото из соцсетей
В 1-м туре основного раунда
Несмотря на фаворитизм гостей, матч выдался на редкость интересным и голевым и закончился неожиданной победой хозяев.
После первого тайма норвежцы вели в счете 2:1, а в начале второго тайма остались в меньшинстве из-за удаления Маатты, который схватил вторую желтую за симуляцию, но тем не менее, почти сразу забили 3-й гол.
Все оставшееся время "Порту" провисел на воротах хозяев, но смог отыграть только 1 мяч.
3:2, неожиданная победа "Буде Глимт".
"Буде Глимт" - "Порту" 3:2
Голы: Гег (15), Гауге (40, 62) – Омородион (8), Гюль (90)
Удален: Маатта (51, вторая желтая)
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