Первая сенсация Лиги Европы. Буде Глимт в насыщенном матче обыграл Порту

В 1-м туре основного раунда Лиги Европы норвежский "Буде Глимт" принимал португальский "Порту".

Несмотря на фаворитизм гостей, матч выдался на редкость интересным и голевым и закончился неожиданной победой хозяев.

После первого тайма норвежцы вели в счете 2:1, а в начале второго тайма остались в меньшинстве из-за удаления Маатты, который схватил вторую желтую за симуляцию, но тем не менее, почти сразу забили 3-й гол.

Все оставшееся время "Порту" провисел на воротах хозяев, но смог отыграть только 1 мяч.

3:2, неожиданная победа "Буде Глимт".

"Буде Глимт" - "Порту" 3:2

Голы: Гег (15), Гауге (40, 62) – Омородион (8), Гюль (90)

Удален: Маатта (51, вторая желтая)