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Лига Европы. Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1. Деревенские еле спаслись в игре с чемпионами Дании

Лига Европы

18-летний форвард приносит "Хоффенхайму" ничью

Лига Европы. Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1. Деревенские еле спаслись в игре с чемпионами Дании

IMAGO/Eibner

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1-й тур

25 сентября. Хернинг. "МСХ Арена"

Арбитр: Ненад Минакович (Сербия)

"Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Осорио 42 - Мерштедт 90

"Мидтьюлланн": Олафссон, Мбабу, Диао, Бек Серенсен, Андерссон (Йенсен 77), Осорио (Бюсков 74), Мартинес, Кастильо (Браво 74), Шимшир (Аскильдсен 77), Франкулино, Чилуфья (Кухта 63)

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Гриллич, Нсоки (Дрекслер 73), Жандре (Кадержабек 66), Тохумджу, Бишоф, Бюльтер (Мерштедт 73), Ларсен (Прасс 60), Табакович (Бериша 60), Гложек

Предупреждения: Осорио 22

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Мидтьюлланн (Хернинг)
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 23:58
Тренер Хоффенхайма чомусь обсцикався зо сміху перед матчем....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 23:58
Тренер Хоффенхайма чомусь обсцикався зо сміху перед матчем....
Ответить
0
0

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