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Лига Европы. Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1. Деревенские еле спаслись в игре с чемпионами Дании
18-летний форвард приносит "Хоффенхайму" ничью
IMAGO/Eibner
Лига Европы. 1-й тур
25 сентября. Хернинг. "МСХ Арена"
Арбитр: Ненад Минакович (Сербия)
"Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Осорио 42 - Мерштедт 90
"Мидтьюлланн": Олафссон, Мбабу, Диао, Бек Серенсен, Андерссон (Йенсен 77), Осорио (Бюсков 74), Мартинес, Кастильо (Браво 74), Шимшир (Аскильдсен 77), Франкулино, Чилуфья (Кухта 63)
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Гриллич, Нсоки (Дрекслер 73), Жандре (Кадержабек 66), Тохумджу, Бишоф, Бюльтер (Мерштедт 73), Ларсен (Прасс 60), Табакович (Бериша 60), Гложек
Предупреждения: Осорио 22
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