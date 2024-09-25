Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте. ВИДЕО

Если б только на 5. Нет в Украине футбола. Кто бы что не говорил. Нету. Наш чемпионат наверное самый слабый в Европе. Если раньше спасало наличие 2-3 сильных команд то сейчас даже одной не осталось. Все команды уровня 1 лиги чемпионата Польши.