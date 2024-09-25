  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте. ВИДЕО
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Не лучшее начало для киевлян

Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте. ВИДЕО

instagram.com/official_sslazio

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

И начали киевляне игру крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет.

Киевляне проиграли сразу несколько подборов у собственной штрафной, Педро протолкнул мяч на Булаэ, который вывалился прямо на Бущана – игрок "орлов" пробил мимо Георгия точно в ворота.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Лига Европы. Галатасарай обыграл ПАОК с голом Икарди
yellow-arrow
Лига Европы. Ницца – Реал Сосьедад 1:1. НЕкурортный вечер для басков
yellow-arrow
Лига Европы: Пражская Славия обыграла Лудогорец
Динамо (Киев) Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
25.09.2024 в 22:41
Если б только на 5. Нет в Украине футбола. Кто бы что не говорил. Нету. Наш чемпионат наверное самый слабый в Европе. Если раньше спасало наличие 2-3 сильных команд то сейчас даже одной не осталось. Все команды уровня 1 лиги чемпионата Польши.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
25.09.2024 в 22:41
Если б только на 5. Нет в Украине футбола. Кто бы что не говорил. Нету. Наш чемпионат наверное самый слабый в Европе. Если раньше спасало наличие 2-3 сильных команд то сейчас даже одной не осталось. Все команды уровня 1 лиги чемпионата Польши.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости