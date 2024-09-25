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Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте
Не лучшее начало для киевлян
instagram.com/official_sslazio
"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.
И начали киевляне игру крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет.
Киевляне проиграли сразу несколько подборов у собственной штрафной, Педро протолкнул мяч на Булаэ, который вывалился прямо на Бущана – игрок "орлов" пробил мимо Георгия точно в ворота.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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