Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

И начали киевляне игру крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет.

Киевляне проиграли сразу несколько подборов у собственной штрафной, Педро протолкнул мяч на Булаэ, который вывалился прямо на Бущана – игрок "орлов" пробил мимо Георгия точно в ворота.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.