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Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте

Лига Европы

Не лучшее начало для киевлян

Не лучшее начало. Динамо пропустило от Лацио уже на 5-й минуте

instagram.com/official_sslazio

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

И начали киевляне игру крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет.

Киевляне проиграли сразу несколько подборов у собственной штрафной, Педро протолкнул мяч на Булаэ, который вывалился прямо на Бущана – игрок "орлов" пробил мимо Георгия точно в ворота.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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