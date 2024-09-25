Динамо - Лацио. Себальос получил травму и был заменен в первом тайме

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

И начали киевляне игру крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет.

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На этом неприятности киевлян не закончились – на 18-й минуте новичок киевлян, защитник Брайан Себальос на ровном месте дернул заднюю поверхность бедра и был заменен на Биловара.

Пока что одни неприятности для киевлян в этом матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.