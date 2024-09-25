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Динамо - Лацио. Себальос получил травму и был заменен в первом тайме

Лига Европы
Обновлено

Задняя поверхность бедра

Динамо - Лацио. Себальос получил травму и был заменен в первом тайме

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

И начали киевляне игру крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет.

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На этом неприятности киевлян не закончились – на 18-й минуте новичок киевлян, защитник Брайан Себальос на ровном месте дернул заднюю поверхность бедра и был заменен на Биловара.

Пока что одни неприятности для киевлян в этом матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев) Лацио (Рим) Брайан Себальос
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Комментарии
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aleks68
25.09.2024 в 22:45
"мужик"от суркиса
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Комментарии 3
aleks68
25.09.2024 в 22:45
"мужик"от суркиса
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Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 23:32
...проспись алкаш... і рот вимий... коли ти під парканом бухий спав, тебе Шарик в рот виї...ав...
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vlotko (Броди)
25.09.2024 в 22:40
Замінили Біловаром? Яка користь від нього, така сама як і від Бражка, два м'ячі на його совісті. Шапаренко лупить по м'ячу як переляканий.
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