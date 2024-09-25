  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сливаем воду. Динамо - Лацио - 0:3 к 35-й минуте. ВИДЕО
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сливаем воду. Динамо - Лацио - 0:3 к 35-й минуте. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

0:3 за 35 минут

Сливаем воду. Динамо - Лацио - 0:3 к 35-й минуте. ВИДЕО

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

И стартует крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет, а затем еще и травму получил Брайан Себальос.

Ну а затем для киевлян все закончилось.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Лацио" забил на 34-й и 35-й минутах после очередных провалов в обороне киевлян.

0:3, сливаем воду.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Лига Европы. Галатасарай обыграл ПАОК с голом Икарди
yellow-arrow
Лига Европы. Ницца – Реал Сосьедад 1:1. НЕкурортный вечер для басков
yellow-arrow
Лига Европы: Пражская Славия обыграла Лудогорец
Динамо (Киев) Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
25.09.2024 в 23:05
Не з тої ноги сьогодні встали. Треба признати, що клас ДК нижчий віл Лаціо. Захист - прохідний двір, напад і слів нема його характеризувати.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 17
vlotko (Броди)
25.09.2024 в 23:05
Не з тої ноги сьогодні встали. Треба признати, що клас ДК нижчий віл Лаціо. Захист - прохідний двір, напад і слів нема його характеризувати.
Ответить
1
1
Morphyk7 (Черновцы)
25.09.2024 в 23:30
Вже кілька років не з тої ноги встають
Ответить
2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.09.2024 в 23:02
Казав, що 4:0 буде в матчі, але Лаціо вже 3 забило... Гарно йдуть
Ответить
1
1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
25.09.2024 в 22:58
Складывается впечатление что итальянцы заряжены на борьбу , а наши типа на классе - " великие " , хотят их на одной ноге обыграть (((((((
sticker
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.09.2024 в 22:58
Теннисистка Ольга Янчук: Надеюсь, будет много голов (улыбается)...
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
25.09.2024 в 22:55
Это позор, проигрывать так второму составу Лацио, обороны нет, полузащиты нет, играем на уровне Серии С сейчас. Состав очень слабый для ЛЕ
Ответить
2
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
25.09.2024 в 23:00
Это не позор ! Это реальность ! Тут деньги судьям как в чемпионате не прокатывают ((((((
sticker
Ответить
4
1
JudgeDredd (Київ)
25.09.2024 в 23:18
Так, і тому добре, що не потрапили до Ліги чемпіонів. Але не стріляйте в піаніста, він грає, як вміє. Не можна дорікнути, що не стараються.
Ответить
0
2
storm_ua (Николаев)
25.09.2024 в 22:54
Лацио сильная европейская команда. Какая разница кто что говорил. ДК нужен серьезный тренер.
Ответить
3
1
JudgeDredd (Київ)
25.09.2024 в 23:19
ДК потрібно серйозне посилення складу. З таким складом маємо максимум можливого.
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.09.2024 в 22:52
И это итальянцы в полноги играют и не самым сильным составом..
Ответить
1
0
svistim (Одесса)
25.09.2024 в 22:52
не удивлен.Все по делу.
Ответить
0
0
aleks68
25.09.2024 в 22:47
почитайте вчерашние рассказы суркиса
Ответить
5
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2024 в 23:09
срукис - писемяч!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2024 в 22:45
Зливаємо в Оду
Ответить
1
1
avatar
Wieniawski (Калуш)
25.09.2024 в 22:43
sticker
Ответить
0
1
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
25.09.2024 в 22:42
Молодцы так держать!!! Держим марку.
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости