Сливаем воду. Динамо - Лацио - 0:3 к 35-й минуте. ВИДЕО

"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.

И стартует крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет, а затем еще и травму получил Брайан Себальос.

Ну а затем для киевлян все закончилось.

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"Лацио" забил на 34-й и 35-й минутах после очередных провалов в обороне киевлян.

0:3, сливаем воду.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.