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Сливаем воду. Динамо - Лацио - 0:3 к 35-й минуте. ВИДЕО
0:3 за 35 минут
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" стартует в основном раунде Лиги Европы условно домашним матчем с римским "Лацио", который проходит в Гамбурге.
И стартует крайне неудачно – уже на 5-й минуте "Лацио" открыл счет, а затем еще и травму получил Брайан Себальос.
Ну а затем для киевлян все закончилось.
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"Лацио" забил на 34-й и 35-й минутах после очередных провалов в обороне киевлян.
0:3, сливаем воду.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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vlotko (Броди)
25.09.2024 в 23:05
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