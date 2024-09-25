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ЛЕ. Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1. Эриксен помог и первым, и вторым
Красные в своем стиле
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы. 1 тур
25.09.2024. "Олд Траффорд", Манчестер
Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1
"Манчестер Юнайтед": Онана - Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот - Угарте, Эриксен (Мейну 79) - Диалло (Гарначо 67), Фернандеш, Рашфорд (Гейлунн 79) - Зиркзе (Маунт 79)
"Твенте": Уннершталль - ван Рой, Гиглерс, Брунс, Салах-Эддин - Регер (Лагербильке 83), Стейн (Ротс 61), Влап (Кйоло 61) - ван Вольфсвинкель, Ламмерс (Бесселинк 83), ван Берген (Лтаеф 74)
Предупреждения: Мартинес 57 - Брунс 14, Ламмерс 78, ван Вольфсвинкель 83
Голы: Эриксен 35 - Ламмерс 68
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