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ЛЕ. Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1. Эриксен помог и первым, и вторым

Лига Европы

Красные в своем стиле

ЛЕ. Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1. Эриксен помог и первым, и вторым

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1 тур

25.09.2024. "Олд Траффорд", Манчестер

Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1

"Манчестер Юнайтед": Онана - Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот - Угарте, Эриксен (Мейну 79) - Диалло (Гарначо 67), Фернандеш, Рашфорд (Гейлунн 79) - Зиркзе (Маунт 79)

"Твенте": Уннершталль - ван Рой, Гиглерс, Брунс, Салах-Эддин - Регер (Лагербильке 83), Стейн (Ротс 61), Влап (Кйоло 61) - ван Вольфсвинкель, Ламмерс (Бесселинк 83), ван Берген (Лтаеф 74)

Предупреждения: Мартинес 57 - Брунс 14, Ламмерс 78, ван Вольфсвинкель 83

Голы: Эриксен 35 - Ламмерс 68

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