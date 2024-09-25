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Лига Европы: Пражская Славия обыграла Лудогорец

Лига Европы

0:2

Лига Европы: Пражская Славия обыграла Лудогорец

ФК "Славія" Прага

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

25 сентября состоялся матч "Лудогорец" - "Славия Прага" в рамках первого тура Лиги Европы.

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В первом тайме на 37-й минуте пражская команда реализовала голевой момент, а после перерыва "Славия" удвоила свое преимущество.

Финальный свисток - на табло 0:2.

"Лудогорец" 0:2 "Славия Прага"
Гол: Юрасек 37', Хитил 65'

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