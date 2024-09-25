Лига Европы
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Лига Европы: Пражская Славия обыграла Лудогорец
0:2
ФК "Славія" Прага
25 сентября состоялся матч "Лудогорец" - "Славия Прага" в рамках первого тура Лиги Европы.
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В первом тайме на 37-й минуте пражская команда реализовала голевой момент, а после перерыва "Славия" удвоила свое преимущество.
Финальный свисток - на табло 0:2.
"Лудогорец" 0:2 "Славия Прага"
Гол: Юрасек 37', Хитил 65'
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