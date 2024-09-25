Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев - лучший игрок Динамо в матче ЛЕ против Лацио по версии SofaScore и WhoScored
Оценки за матч
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 25 сентября, киевское "Динамо" проиграло "Лацио" со счетом 0:3 в рамках первого тура Лиги Европы.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Лучшим игроком украинского клуба по версии Sofascore и WhoScored стал Владислав Кабаев. Он получил 7.4 и 6.9 соответственно.
Владислав за 84 минуты игрового времени отдал 86% точных передач, преуспел в девяти удачных обводках из восьми, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 52 касания к мячу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн