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Кабаев - лучший игрок Динамо в матче ЛЕ против Лацио по версии SofaScore и WhoScored

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Кабаев - лучший игрок Динамо в матче ЛЕ против Лацио по версии SofaScore и WhoScored

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 сентября, киевское "Динамо" проиграло "Лацио" со счетом 0:3 в рамках первого тура Лиги Европы.

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Лучшим игроком украинского клуба по версии Sofascore и WhoScored стал Владислав Кабаев. Он получил 7.4 и 6.9 соответственно.

Владислав за 84 минуты игрового времени отдал 86% точных передач, преуспел в девяти удачных обводках из восьми, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 52 касания к мячу.

Кабаев - лучший игрок Динамо в матче ЛЕ против Лацио по версии SofaScore и WhoScored - изображение 1Кабаев - лучший игрок Динамо в матче ЛЕ против Лацио по версии SofaScore и WhoScored - изображение 2
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Динамо (Киев) Лацио (Рим) WhoScored SofaScore
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