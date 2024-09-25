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Красная для Брагару. Динамо доигрывает в меньшинстве матч с Лацио

Лига Европы
Обновлено

Абсолютно провальный для киевлян поединок

Красная для Брагару. Динамо доигрывает в меньшинстве матч с Лацио

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" играет свой первый матч в основном раунде Лиги Европы с римским "Лацио".

Начался поединок для киевлян просто ужасно – римляне забили гол уже на 5-й минуте, а затем еще и получил травму защитник "Динамо" Себальос. Более того, "Лацио" затем забил на 34-й и 35-й минутах, фактически закрыв игру в первом тайме.

После перерыва игра успокоилась, тем не менее, Брагару, который за 8 минут до этого вышел на замену, успел на 72-й успел схватить красную карточку за степпинг. Киевляне при счете 0:3 доигрывают в меньшинстве.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев) Лацио (Рим) Максим Брагару
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 00:02
Буває. Це футбол. Немає перемог без поразок ! ДИНАМО вічне, ка.цапи гниють по-троху !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 00:02
Буває. Це футбол. Немає перемог без поразок ! ДИНАМО вічне, ка.цапи гниють по-троху !
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Wieniawski (Калуш)
25.09.2024 в 23:37
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