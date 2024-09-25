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Красная для Брагару. Динамо доигрывает в меньшинстве матч с Лацио
Абсолютно провальный для киевлян поединок
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" играет свой первый матч в основном раунде Лиги Европы с римским "Лацио".
Начался поединок для киевлян просто ужасно – римляне забили гол уже на 5-й минуте, а затем еще и получил травму защитник "Динамо" Себальос. Более того, "Лацио" затем забил на 34-й и 35-й минутах, фактически закрыв игру в первом тайме.
После перерыва игра успокоилась, тем не менее, Брагару, который за 8 минут до этого вышел на замену, успел на 72-й успел схватить красную карточку за степпинг. Киевляне при счете 0:3 доигрывают в меньшинстве.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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