Лига Европы, 1-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Реал Сосьедад 1:1

Голы: Росарио 45 – Барренечеа 18

На 54-й минуте Гессан не реализовал пенальти (вратарь)

"Реал Сосьедад" приехал на Лазурный берег вовсе не отдыхать. Подопечные Иманоля Альгуасиля шли на серии из пяти матчей без побед на домашней арене, при этом в четырех последних им даже не удалось отличиться голом. В то время как их соперники на выходных положили целых 8 безответных в ворота несчастного "Сент-Этьена".

С такой предысторией никого не удивил стартовый план басков. Альгуасиль отзеркалил соперника, перейдя на схему с 5 защитниками, а его команда и не думала диктовать свои условия, а лишь выжидала ошибки соперника. Впереди обошлись без Беккера и Кубо – вместо них работяги Ойарсабаль и Барренечеа.

"Ницца" тоже начала осторожно, опасаясь контрвыпадов. И не зря. В дебюте неспешный Ойарсабаль дважды выходил на оперативный простор. Но оба раза автор победного гола Испании на Евро медлил с ударом. В первом эпизоде дал Ндайшиме восстановить позицию, а во втором – после роскошной передачи Барренечеа дал Клоссу заблокировать удар в последний момент.

Клосс таким образом исправил голевую ошибку 10-минутной давности. Латераль грубо отпасовал Росарио, которого обокрал Барренечеа. Энцо сыграл в своеобразную стенку с Браисом Мендесом и в одно касание мощно зарядил в ближний угол булки. Таким образом прервалась аж 435-минутная серия "Ла Реала" без забитых голов.

"Ницца" в середине тайма перехватила инициативу, много давила флангами и таки дождалась ошибки соперника. 18-летний Мартин неудачно вынес мяч со своей штрафной, прямо на ногу Росарио. И Пабло прорвало ударом издали. 100+ матчей не забивал, а тут разжился вторым за неделю. Сразу после перерыва ошибся другой неопытный ЦЗ гостей Пачеко, на корнере бездумно сфолив на дедуле Данте. Но Ремиро спас басков, потянув пенальти в исполнении Гессана.

В последние полчаса "Реал Сосьедад" насилу оборонялся. Ни уверенности, ни качества игры, даже на удержания, ни сил – "Ницца" превосходила даже физически. Но на характере баски все же дотерпели до финального свистка, увезя очко с "Альнц Ривьеры". Что при нынешнем кризисе выглядит вполне благоприятным исходом.

Ницца: Булка, Клосс, Данте, Бомбито, Ндайшиме, Бар, Луше (Ндомбеле, 68), Росарио, Гессан, Мукоко (Оракпо, 74), Буанани (Диоп, 68)

Реал Сосьедад: Ремиро, Одриосола (Арамбуру, 60), Марин, Пачеко, Мартин, Муньос (Хави Лопес, 60), Субельдия, Субименди, Мендес (Сучич, 69), Ойарсабаль (Оускарссон, 80), Барренечеа (Беккер, 60)