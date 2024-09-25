Лига Европы. Динамо – Лацио 0:3. Центр обороны в роле апогея провала киевлян

Лига Европы, первый тур

"Гамбург Арена"

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

"Динамо" дебютировало в Гамбурге. Болельщиков на трибунах не было много – 7751 зритель. Стадион выглядел полупустым. Но соответственно и эхо было чудесным. Поэтому "Динамо" звучало еще перед стартовым свистком. Однако римские "тифозы" были как всегда на высоте. Целый матч так горланили, что то редкое "Динамо-Динамо" перекрывалось за секунды.

На пятой минуте стало одним жарко, а другим – наоборот: "Динамо" пропустило первым же ударом в свои ворота. После суеты в центре мяч дошел до нападающего Диа, который убрал круглого под правую и отправил его в правый угол ворот. Все получилось очень просто.

После стартового давления гостей "Динамо" на девятой минуте нанесло первый удар. Кабаев сместился с левого фланга и пробил в стиле регби. Взлетел мяч с ноги. Через три минуты Ярмоленко был в штрафной римлян и пытался выполнить эластико. В итоге – мяч вышел за лицевую линию от самого Андрея.

Неплохо "Динамо" разыгрывало в центре поля. Бражко и Пихалонок эти атаки начинали, Шапаренко придавал темп. Но практически все завершалось прострелами "в молоко". Однако в одном из таких наступлений "десятка" киевлян заработала стандарт. Удар-прострел от самого Николая полетел в руки любителю Путина голкипера Проведела. Бущан тоже был в игре – парировал мощный дальний удар Чауна.

Впоследствии киевляне еще Себальоса потеряли – его заменил Биловар. И он "принял участие" во втором голе. На 34 минуте – очередной роковой провал в обороне "Динамо". Все началось с простого: Биловар громким криком продемонстрировал, что он играет головой в центре поля после выноса голкипера, но едва толкнул мяч вперед. Дальше круглый момент дошел до Михавка, и он правой вынес прямо в центр. Перехват, разрезной пас в зону без центрбеков и гол от Деле-Башира.

И сразу же на 35 минуте Диа оформил дубль. Навес с правого фланга полетел точно ему на голову. Михавко даже побороться не успел. Шок? Нет, просто страдание в обороне и три заслуженно пропущенных гола.

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Под конец тайма "Динамо" стало более активным у чужих ворот. Удар Пихаленка с линии штрафной низом – голкипер забрал мяч в руки. А через две минуты была настоящая красота. Бражко метров с 30 прямым ударом со стандарта послал мяч в левую девятку, но голкипер “Лацио” перевел круглого на угловой. Впоследствии Ванат еще пробил в руки вратарю.

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

А на 45 минуте сразу два голевых момента были у ворот гостей. Ярмоленко закрутил под левую стойку – Проведел в прыжке парировал. Далее снова бил Бражко из-за пределов штрафной – рядом с правой штангой.

Но после перерыва снова вернулся сценарий с доминированием гостей. На 53-й минуте убежал Марушич правым флангом, но под давлением Кабаева пробил прямо в зону Бущана. На 61 минуте попали в штангу, да еще и добивание из ленты ворот вынес Михавко.

Через 10 минут Бражко снова отважился на дальний удар. С двойничка он поймал мяч и пробил метров с 27 под правую стойку – и тут Проведел потащил.

А затем арбитру подсказали помощники смотреть VAR. Там судьи увидели фол от Брагару, который потянул на красную. И десяти минут не сыграл вингер. Но у него впоследствии появился партнер по несчастью. Нослин, который также вышел из скамейки для запасных, был удален за отмашку от Дубинчака. Он вообще сыграл всего три минуты.

Под конец даже киевлянам момент удалось сотворить. Ванат заработал штрафной, а Андриевский его пробил, но удар с 17 метров снова потянул Проведел. Если бы не этот голкипер, который сегодня реально не раз спасал гостей, разрыв в счете был бы гораздо меньше.

Но цифры мы видим на табло. 0:3 – провал старта в основном этапе еврокубков. Главная проблема – это центр обороны. И также индивидуальный уровень соперника. Думали и двигались гости в критических ситуациях гораздо быстрее киевлян.

"Динамо" – "Лацио" 0:3

Голы: Диа 5, 35, Деле-Баширу 34

"Динамо": Бущан – Тимчик, Себальос (Биловар 19), Михавко, Дубинчак – Пихаленок (Андриевский 84), Бражко, Шапаренко (Рубчинский 64) – Ярмоленко (Брагара 64), Ванат, Кабаев (Герреро 84)

Лацио: Проведел – Марушич, Патрик (Хила 57), Романьоли, Пеллегрини – Ровелла, Весино – Чауна (Исаксен 57), Дело-Баширу (Нослин 79), Педро (Дзакканьи 68) – Диа (Кастельянос 68)

Предупреждения: Дубинчак 63, Михавко 90+4 – Романьоли 88

Удаления: Брагару 72 (прямая красная) – Нослин 82 (прямая красная)