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Лига Европы. Андерлехт благодаря двум голам после перерыва обыгрывает Ференцварош

Лига Европы

Тем не менее, свои ворота сохранить на замке у хозяев не вышло

Лига Европы. Андерлехт благодаря двум голам после перерыва обыгрывает Ференцварош

RSC Anderlecht

Новина українською

В 1-м туре второго по значимости клубного европейского турнира также встречались "Андерлехт" и "Ференцварош".

Первый тайм поединка Лиги Европы завершился без голов, однако после перерыва, ближе к экватору второй 45-минутки, хозяева дважды отличились. Сперва забил Версхарен, затем Дольберг удвоил цифры на табло с 11-метровой отметки.

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Под конец матча Траоре сократил разрыв в счете, однако спасти поединок у гостей не получилось.

"Андерлехт" – "Ференцварош" 2:1

Голы: Версхарен (60), Дольберг (66, с пенальти) – Траоре (86)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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