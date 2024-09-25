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Лига Европы. Андерлехт благодаря двум голам после перерыва обыгрывает Ференцварош
Тем не менее, свои ворота сохранить на замке у хозяев не вышло
RSC Anderlecht
В 1-м туре второго по значимости клубного европейского турнира также встречались "Андерлехт" и "Ференцварош".
Первый тайм поединка Лиги Европы завершился без голов, однако после перерыва, ближе к экватору второй 45-минутки, хозяева дважды отличились. Сперва забил Версхарен, затем Дольберг удвоил цифры на табло с 11-метровой отметки.
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Под конец матча Траоре сократил разрыв в счете, однако спасти поединок у гостей не получилось.
"Андерлехт" – "Ференцварош" 2:1
Голы: Версхарен (60), Дольберг (66, с пенальти) – Траоре (86)
Victoire européenne. ???? #ANDFER pic.twitter.com/RlMMAOoRfp— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 25, 2024
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