Лига Европы. Галатасарай обыграл ПАОК с голом Икарди

Турецкий "Галатасарай" в матче 1-го тура основного раунда Лиги Европы принимал греческий ПАОК.

Турки выглядели лучше на протяжении всей игры и закономерно победили 3:1.

Все голы случились во втором тайме – сначала Баба срезал мяч в собственные ворота, однако Константелиас смог подарить грекам надежду.

Тем не менее, "Галатасарай" додавил соперника, забив на 76-й минуте, а уже в компенсированное время еще и реализовав контратаку.

"Галатасарай" - ПАОК 3:1

Голы: Баба (48, аг), Акгюн (76), Икарди (90+5) – Константелиас (67)