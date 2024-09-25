Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Европы. Галатасарай обыграл ПАОК с голом Икарди
Турки были лучше греков
instagram.com/galatasaray
Турецкий "Галатасарай" в матче 1-го тура основного раунда Лиги Европы принимал греческий ПАОК.
Турки выглядели лучше на протяжении всей игры и закономерно победили 3:1.
Все голы случились во втором тайме – сначала Баба срезал мяч в собственные ворота, однако Константелиас смог подарить грекам надежду.
Тем не менее, "Галатасарай" додавил соперника, забив на 76-й минуте, а уже в компенсированное время еще и реализовав контратаку.
Голы: Баба (48, аг), Акгюн (76), Икарди (90+5) – Константелиас (67)
Популярное сейчас
- Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024
- "Сесть за стол переговоров". Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО