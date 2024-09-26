Лига Европы
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На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы
Начали просто ужасно
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Киевское "Динамо" проиграло свой 1-й матч основного раунда Лиги Европы "Лацио"
После этого матча киевляне опустились на дно турнирной таблицы общей группы, занимая на данный момент последнее место.
Стоит отметить, что часть матчей 1-го тура ЛЕ состоятся еще в четверг, но кардинальным образом улучшить свою позицию с нулем очков и разницей -3 "Динамо" не сможет.
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vlapa (Киев)
26.09.2024 в 01:11
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