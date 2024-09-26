На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло свой 1-й матч основного раунда Лиги Европы "Лацио" с разгромным счетом 0:3.

После этого матча киевляне опустились на дно турнирной таблицы общей группы, занимая на данный момент последнее место.

Стоит отметить, что часть матчей 1-го тура ЛЕ состоятся еще в четверг, но кардинальным образом улучшить свою позицию с нулем очков и разницей -3 "Динамо" не сможет.