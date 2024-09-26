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На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Начали просто ужасно

На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" проиграло свой 1-й матч основного раунда Лиги Европы "Лацио" с разгромным счетом 0:3.

После этого матча киевляне опустились на дно турнирной таблицы общей группы, занимая на данный момент последнее место.

Стоит отметить, что часть матчей 1-го тура ЛЕ состоятся еще в четверг, но кардинальным образом улучшить свою позицию с нулем очков и разницей -3 "Динамо" не сможет.

На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы - изображение 1На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы - изображение 2На дне. Динамо после поражения от Лацио занимает последнее место в таблице Лиги Европы - изображение 3

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Динамо (Киев)
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Комментарии
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vlapa (Киев)
26.09.2024 в 01:11
італійці завжди незручний суперник, легше згадати коли програли ніж перемогли, даже в жирні для Динамо часи. Розклад для Динамо - бомба. Але шанс зачепитися з 7-8 очок є, головне щоб аутсайдери програвали, але це таке - озиратися на інших, коли в себе негаразд. Щож динамівцям успіху, А вболівальникам зпуститись з гори і забути що це не те Динамо що громило Барселону, а те що незавжди має єврокубкову осінь
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Комментарии 4
vlapa (Киев)
26.09.2024 в 01:11
італійці завжди незручний суперник, легше згадати коли програли ніж перемогли, даже в жирні для Динамо часи. Розклад для Динамо - бомба. Але шанс зачепитися з 7-8 очок є, головне щоб аутсайдери програвали, але це таке - озиратися на інших, коли в себе негаразд. Щож динамівцям успіху, А вболівальникам зпуститись з гори і забути що це не те Динамо що громило Барселону, а те що незавжди має єврокубкову осінь
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 00:45
"Никто никуда не уходит из раздевалки пока не прочтет до конца". Сказал Шовковский и выдал всем игрокам динама пьесу Горького На Дне.
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oleg.m.3972 (Харьков)
26.09.2024 в 00:29
Зачем Динамо нужен был второй тайм ? Нет, Лацио - понятно. Чтоб в свои ничего не пропустить. А Динамо ? Бицца-бороцца не получилось. За престиж, за клуб, за эмблему тоже. Ведь во втором ничего не поменялось. Замены тоже (кроме КК) ничего не дали. Даже минимальной попытки что-то изменить не было. Ни желания, ни попыток, ни умения... Зато в УПЛ на первом месте...
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Зритель (Харьков)
26.09.2024 в 01:04
Украина на 21-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, Италия - на 2-м. Всё закономерно.
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