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Шовковский: Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть

Лига Европы

Комментарий коуча

Шовковский: Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча 1-го тура ЛЕ против "Лацио" (0:3) в эфире Megogo.

"Безусловно, травма Себальоса и пропущенный гол повлияли. Однако мы не должны допускать таких ошибок. Первый и второй пропущенные – это последствия наших ошибок в защите. На таком уровне соперники не прощают. Мы все расстроены результатом, но мы хотели играть, пытались комбинировать, искать свои моменты. Мы имели моменты, но... Но".

"Мы разберем каждый пропущенный мяч и будем акцентировать на ошибках. Сейчас по горячим следам не прокомментирую голы".

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"Проблема в опыте? Проблем достаточно у нас. Говорить о них сейчас не хочу. Мы выходим играть в футбол, хотим показывать атакующий комбинационный футбол. Но также надо уделять внимание обороне".

"Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть. Говорили игрокам не отходить от своей структуры. В футболе результат складывается из забитых и пропущенных мячей, количества ошибок, которые допускают команды".

"Я не понимаю, за что была красная Брагару. Надо будет смотреть".

"Пихаленок, а не Буяльский в старте? Вы смотрите и рассчитываете на свое видение, но вы не знаете, почему играет тот, а не другой, не знаете о повреждениях. У Виталия были определенные проблемы. Мы понимали, что с ним могло произойти то же самое, что и с Себальосом, если бы мы выпустили его в старте".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Батько Махно (N)
26.09.2024 в 01:09
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Комментарии 2
Батько Махно (N)
26.09.2024 в 01:09
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 00:42
В нормальной команде тренер после провала подаёт в отставку. Шовковский о чём ты думаешь??
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