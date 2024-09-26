Шовковский: Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча 1-го тура ЛЕ против "Лацио" (0:3) в эфире Megogo.

"Мы разберем каждый пропущенный мяч и будем акцентировать на ошибках. Сейчас по горячим следам не прокомментирую голы".

"Безусловно, травма Себальоса и пропущенный гол повлияли. Однако мы не должны допускать таких ошибок. Первый и второй пропущенные – это последствия наших ошибок в защите. На таком уровне соперники не прощают. Мы все расстроены результатом, но мы хотели играть, пытались комбинировать, искать свои моменты. Мы имели моменты, но... Но".

"Проблема в опыте? Проблем достаточно у нас. Говорить о них сейчас не хочу. Мы выходим играть в футбол, хотим показывать атакующий комбинационный футбол. Но также надо уделять внимание обороне".

"Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть. Говорили игрокам не отходить от своей структуры. В футболе результат складывается из забитых и пропущенных мячей, количества ошибок, которые допускают команды".

"Я не понимаю, за что была красная Брагару. Надо будет смотреть".

"Пихаленок, а не Буяльский в старте? Вы смотрите и рассчитываете на свое видение, но вы не знаете, почему играет тот, а не другой, не знаете о повреждениях. У Виталия были определенные проблемы. Мы понимали, что с ним могло произойти то же самое, что и с Себальосом, если бы мы выпустили его в старте".