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Шапаренко: Лацио показало, как надо завершать атаки. Это одна из лучших команд Италии

Лига Европы

Есть разница между еврокубками и УПЛ

Шапаренко: Лацио показало, как надо завершать атаки. Это одна из лучших команд Италии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал результат матча 1-го тура ЛЕ против "Лацио" (0:3) в эфире Megogo.

"Качество в завершающей стадии – "Лацио" реализовало свои моменты, показало, как надо завершать атаки".

"Разница между еврокубками и УПЛ? Понятно, что она есть. "Лацио" – одна из лучших команд Италии. Здесь очень качественные игроки".

"Вратарь римлян показал очень классную игру, сделал хорошие сейвы. Мы неплохо завершали, но вратарь был на высоте".

"Игра соперника? Увидели все то, что нам показывал нам тренерский штаб. Ничем оппонент не удивил".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
26.09.2024 в 00:40
Кому показало ? Вам ? А вы до этого никаких игр в футбол не видели ? Шовковский вам телек запрещает смотреть принципиально ?
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3
0
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
26.09.2024 в 00:40
Кому показало ? Вам ? А вы до этого никаких игр в футбол не видели ? Шовковский вам телек запрещает смотреть принципиально ?
Ответить
3
0
aleks68
26.09.2024 в 00:38
а что сегодня показал шапоренко?болельщики динамо смеются над судаковым.чем ваш коля лучше?300 млн кто даст?
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3
2

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