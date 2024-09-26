Шапаренко: Лацио показало, как надо завершать атаки. Это одна из лучших команд Италии

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал результат матча 1-го тура ЛЕ против "Лацио" (0:3) в эфире Megogo.

"Качество в завершающей стадии – "Лацио" реализовало свои моменты, показало, как надо завершать атаки".

"Разница между еврокубками и УПЛ? Понятно, что она есть. "Лацио" – одна из лучших команд Италии. Здесь очень качественные игроки".

"Вратарь римлян показал очень классную игру, сделал хорошие сейвы. Мы неплохо завершали, но вратарь был на высоте".

"Игра соперника? Увидели все то, что нам показывал нам тренерский штаб. Ничем оппонент не удивил".