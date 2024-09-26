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Бущан: Команды топ-лиг решают свои эпизоды
Мнение голкипера
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал результат матча 1-го тура ЛЕ против "Лацио" (0:3) в эфире Megogo.
"Быстрый гол всегда ломает игру. Травма Себальоса не особо подействовала на командную игру. К сожалению, только гол сыграл свою роль".
"Я думаю, что играет роль уровень нашего чемпионата. Игра была, моменты были, но, к сожалению, не забили. А команды топ-лиг решают свои эпизоды. Но у нас будет результат с такой игрой. Сегодня мы расстроены, но готовимся дальше".
"Пропущенные голы? Нет, это не несыгранность защитников. Форварды соперника реализовали свои моменты".
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