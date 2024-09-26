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Два удара в створ от гостей – два гола. АЗ Алкмар – Эльфсборг 3:2. Обзор матча и видео голов
Непростая победа хозяев
Зображення - DAZN
В Северной Голландии прошел один из первых поединков этапа лиги. Нидерландский коллектив, несмотря на статус фаворита, мог уже к середине первого тайма проигрывать 0:2. К счастью для "сырных фермеров" один из голов соперника не засчитали из-за офсайда.
Уже в начале второй половины встречи АЗ вышел вперед благодаря дублю 20-летнего форварда Рубена ван Боммела. Алкмар выиграл матч только благодаря реализации пенальти. Хозяева гораздо чаще угрожали воротам оппонента (удары 16-3), но кипер "элегантных" Исак Петтерссон старался защитить свои владения (5 сейвов).
На следующей неделе "сырные фермеры" поедут в Бильбао, а "желтые" будут принимать в Швеции "Рому".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
Алкмар. Стадион АФАС
АЗ Алкмар – Эльфсборг 3:2
Голы: ван Боммел, 44, 50, Перротт, 74 (п) – Оума, 23, Хедлунд, 53
Удаление: Хольмен, 86 (Эльфсборг)
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