Красные дьяволы из 17 ударов реализовали только один. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1. Обзор матча и видео голов

Английский гранд не удержал минимальную победу. Команда создала достаточно моментов, но реализовать удалось только один. Фаворит играл очень осторожно и сфолил только в четырех эпизодах. Коллектив из Энсхеде только трижды попал в створ, но во многих других аспектах практически не уступал именитому сопернику.

Во 2-м туре МЮ ждет выезд к "Порту", а "тюккерс" дома сыграет против "Фенербахче".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1

Голы: Эриксен, 35 – Ламмерс, 68