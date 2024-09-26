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Красные дьяволы из 17 ударов реализовали только один. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные тен Хага стартуют неудачно
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Английский гранд не удержал минимальную победу. Команда создала достаточно моментов, но реализовать удалось только один. Фаворит играл очень осторожно и сфолил только в четырех эпизодах. Коллектив из Энсхеде только трижды попал в створ, но во многих других аспектах практически не уступал именитому сопернику.
Во 2-м туре МЮ ждет выезд к "Порту", а "тюккерс" дома сыграет против "Фенербахче".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
Манчестер. Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1
Голы: Эриксен, 35 – Ламмерс, 68
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