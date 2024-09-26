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Кабаев – о поражении от Лацио: Набили немного шишки и будем двигаться дальше

Лига Европы

Не хватило киевлянам завершения атак

Кабаев – о поражении от Лацио: Набили немного шишки и будем двигаться дальше

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Левый полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев для UA-Футбол прокомментировал поражение киевлян в матче первого тура Лиги Европы против "Лацио" (0:3):

– Много хороших действий было в центре поля. Удары хорошие, голкипер соперника много спасал. Чего, по Вашему мнению, не хватало для забитого гола?

– Завершения не хватило. Много было предпосылок для гола, много ударов мимо. Но… последняя передача, последний удар. Где-то не попали в ногу, где-то в створ ворот. А в соперника были эти моменты, и они воспользовались этим. В этом и разница в сегодняшней игре.

– В первом тайме был момент, когда мяч после Вашего удара полетел гораздо выше ворот. Почему именно так получилось пробить?

– Я не хочу оправдываться, или что то такое говорить, но мяч подскочил. Но немного нога поехала. Поле такое скользкое было. Не удалось пробить хорошо.

– Именно хотел спросить о качестве газона в Гамбурге. В прошлом сезоне игроки "Шахтера" несколько раз на него жаловались. Ситуация не изменилась?

– Да, вырывалась очень трава вчера на тренировке. Вкручивали мы потом шипы в бутсы побольше. И вырывалась все равно, ноги ездили. Не говорю, что ужас, но хотелось бы, чтобы было лучше.

– Должны были менять через это поле бутсы, да?

– Я поменял. Я уже давно не играл в железных, а сегодня пришлось.

– 0:3 после первого тайма. Что Шовковский в перерыве советовал делать?

– Я не могу все разглашать, потому что это тренер говорил. Внесли коррективы. Были такие слова, что нельзя опускать голову, что мы играем за нашу страну. Какой бы счет ни был, чтобы мы делали то, что умеем. И чтобы забыли счет, который есть на данный момент.

– Это самая сильная команда, против которой вы играли в этом сезоне?

– Если посмотреть на результат и сказать, то да, конечно. Хорошая команда и играет в топ-5 лиг. Они сегодня больше заслужили эту победу. Но мы сделаем выводы, набили немного шишки и будем двигаться дальше. Думаю, что нам это сыграет только на руку в том плане, что без поражений не бывает побед", – сказал Кабаев.

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Это второе поражение "Динамо" в сезоне. Первое было в домашнем матче плей-офф отбора Лиги чемпионов против "Зальцбурга" в Люблине (0:2).

Следующий матч подопечные Шовковского сыграют 29 сентября против "Левого берега". А 3 октября уже встретятся с “Хоффенхаймом” в рамках второго тура Лиги Европы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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