Третий ассист Осимхена в третьем поединке в составе львов. Галатасарай - ПАОК 3:1. Обзор матча и видео голов

В первом тайме в Стамбуле зрители не увидели взятия ворот. После перерыва хозяева быстро вышли вперед благодаря автоголу. На экваторе второй половины встречи греческий коллектив сравнял счет, но "желто-красные" забили снова. На 78-й минуте на поле появились Мауро Икарди и Керем Демирбай. Именно они организовали голевую атаку при счете 2:1 и поставили точку.

"Львы" значительно чаще били по воротам (22-7), но в контексте ударов в створ преимущество уже не настолько существенное (9-6). У обоих вратарей хватало работы в этот вечер.

Во 2-м туре турецкий гранд посетит Латвию, где будет играть против РФШ, а подопечные Развана Луческу будут принимать "Стяуа".

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

Стамбул. Rams Park

Галатасарай – ПАОК 3:1

Голы: Баба, 48 (аг), Акгюн, 75, Икарди, 90+5 – Константелиас, 67