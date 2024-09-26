  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Третий ассист Осимхена в третьем поединке в составе львов. Галатасарай - ПАОК 3:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий ассист Осимхена в третьем поединке в составе львов. Галатасарай - ПАОК 3:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы

Звездный новичок снова отметился результативным действием

Третий ассист Осимхена в третьем поединке в составе львов. Галатасарай - ПАОК 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - AA Photo

Новина українською

В первом тайме в Стамбуле зрители не увидели взятия ворот. После перерыва хозяева быстро вышли вперед благодаря автоголу. На экваторе второй половины встречи греческий коллектив сравнял счет, но "желто-красные" забили снова. На 78-й минуте на поле появились Мауро Икарди и Керем Демирбай. Именно они организовали голевую атаку при счете 2:1 и поставили точку.

"Львы" значительно чаще били по воротам (22-7), но в контексте ударов в створ преимущество уже не настолько существенное (9-6). У обоих вратарей хватало работы в этот вечер.

Во 2-м туре турецкий гранд посетит Латвию, где будет играть против РФШ, а подопечные Развана Луческу будут принимать "Стяуа".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

Стамбул. Rams Park

Галатасарай – ПАОК 3:1

Голы: Баба, 48 (аг), Акгюн, 75, Икарди, 90+5 – Константелиас, 67

По теме
yellow-arrow
"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
yellow-arrow
Красные дьяволы из 17 ударов реализовали только один. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча
Галатасарай (Стамбул) ПАОК (Салоники)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости