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Третий ассист Осимхена в третьем поединке в составе львов. Галатасарай - ПАОК 3:1. Обзор матча и видео голов
Звездный новичок снова отметился результативным действием
Фото - AA Photo
В первом тайме в Стамбуле зрители не увидели взятия ворот. После перерыва хозяева быстро вышли вперед благодаря автоголу. На экваторе второй половины встречи греческий коллектив сравнял счет, но "желто-красные" забили снова. На 78-й минуте на поле появились Мауро Икарди и Керем Демирбай. Именно они организовали голевую атаку при счете 2:1 и поставили точку.
"Львы" значительно чаще били по воротам (22-7), но в контексте ударов в створ преимущество уже не настолько существенное (9-6). У обоих вратарей хватало работы в этот вечер.
Во 2-м туре турецкий гранд посетит Латвию, где будет играть против РФШ, а подопечные Развана Луческу будут принимать "Стяуа".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
Стамбул. Rams Park
Галатасарай – ПАОК 3:1
Голы: Баба, 48 (аг), Акгюн, 75, Икарди, 90+5 – Константелиас, 67
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