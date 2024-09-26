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"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы

Лига Европы

О 19-часовой причине слабости Динамо, бессмысленных красных и крутом Проведеле

"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Неудачный старт от киевского "Динамо" в Лиге Европы был частично прогнозируемым, учитывая силу соперника, но в то же время необязательным, учитывая форму "Лацио" и состав, который они выпустили на этот матч с первых минут.

Впрочем имеем вот такой, неприятный результат, который точно мог быть лучше и не полностью по игре. О том, как и почему так произошло с точки зрения команды Шовковского мы будем разбираться в других материалах, а здесь посмотрим на данное противостояние глазами итальянских журналистов. Это послематчевый обзор итальянской прессы, давайте оценим, что там написали наши коллеги с Апеннин.

Начнем с самого известного издания, а именно — La Gazzetta dello Sport. Автор отчета Стефано Чиери назвал свой материал "Диа развязали руки, а Лацио побеждает Динамо Киев за 35 минут". Это уже прекрасно описывает то, что на самом деле произошло на поле. Само выступление римской команды там описали как "великолепное": "Невероятный старт Лацио в Европе, большая и безоговорочная победа команды Барони (тренер провел свой первый матч в еврокубках)".

Что интересно, журналист отмечает, что киевляне не играли у себя дома и это сыграло свою роль, поскольку Гамбург — это не Киев: "Эта победа безусловно связана и с логистическими проблемами, с которыми приходится сталкиваться киевлянам во время матчей в Европе. Они не играют у себя дома, это также фактор, который следует учитывать и делать на это скидку. На автобусную поездку из Киева в Гамбург они потратили 19 часов".

"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы - изображение 1

О самом матче также все расписано детально, из ключевого там описано, насколько мощно "Лацио" начал матч и как быстрый гол от Диа облегчил задачу команде. Там снова упоминается о том, насколько трудно киевлянам добираться в Гамбург: "На медленный старт и в целом игру Динамо точно влияла долгая поездка в Гамбург, куда они ехали на автобусе, все из-за войны, которая продолжается в их стране. Но надо иметь какую-то гордость, не так ли? Какую-то реакцию мы увидели уже после того, как счет стал 3:0, дважды мог забить Ярмоленко, но хорошую реакцию продемонстрировал Проведель".

О втором тайме там написали достаточно мало, просто вспомнили красные карточки и в конце отметили: "В итоге, Лацио просто контролируемо сильнее, а Динамо проигрывает, впрочем собирает аплодисменты десятка тысяч болельщиков, которые живут в Германии и присутствуют на трибунах".

"Три гола от Лацио в ворота Динамо Киев", — это заголовок из статьи издания TuttoSport. Там назвали выступление своей команды настоящим шоу: "Шоу от бьянкочелести в Гамбурге, где римляне разгромили киевлян со счетом 3:0". В самом материале только похвала Диа и Деле-Баширу, особо об игре соперника они не отозвались, а жаль, иногда нужно вспоминать и то, кому забивали их любимые футболисты и почему именно так произошло.

"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы - изображение 2

"Дебют Барони в еврокубках получился идеальным: Дубль Диа и гол Деле-Баширу, три мяча от Лацио в ворота Динамо", — с таким заголовком вышло издание TuttoMercatoWeb.

В статье авторы также называют эту победу вполне заслуженной и считают, что по поводу справедливости итогового результата спорить не стоит. Также они отмечают правильный настрой "Лацио" в этом матче: "Диа забил быстрый гол и после этого можно было бы ожидать какого-то расслабления или изменения подхода, но нет, бьянкочелести полетели забивать второй, желания им было не занимать".

"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы - изображение 3

Относительно второго тайма там отмечают, что "Лацио" просто перестал давить на газ, от чего игра замедлилась. Да и зачем римлянам было дальше лететь в атаки, если счет уже 3:0 в их пользу. "Мало риска, прагматизм в обороне и выполненная задача еще в первом тайме, это и есть рецепт успеха главного тренера римлян".

"Проведель мешает даже потенциальному камбэку Динамо", — это из подзаголовка статьи на сайте Corriere della Sera. В самой статье авторы отмечают, насколько удачный еврокубковый дебют получился у главного наставника "Лацио": "И все это с определенной ротацией, наставник пошел на такой шаг и в итоге его команда уже громила соперника к 35-й минуте со счетом 3:0, это было великолепно".

"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы - изображение 4

К слову, в этом материале также встречается указание о 19-часовой поездке автобусом в Гамбург, которую пришлось сделать команде Александра Шовковского.

"Очевидно, что гордость украинцев была задета после того, как они пропустили трижды. Они полетели отыгрываться, но Проведель свел все эти старания на нет", — пишут в статье. Правда, они отмечают и минусы игры своей команды: "Единственный негативный вывод после сегодняшнего вечера: оборона Лацио выглядит слишком хрупкой, над этим нужно работать, иначе последствия могут быть катастрофическими".

Вот так увидели этот матч в Италии. Как всегда, мы можем лишь поздравить наших коллег с победой. И снова отметить, что это только начало и на этом поражении ничего не заканчивается. Команда Шовковского продолжит свой путь в турнире, а мы продолжим ее поддерживать.

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